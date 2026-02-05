周末迎濕冷寒流！最凍探5度低溫 台北估9.8度…日本旅遊恐暴風雪亂行程

周末將有寒流來襲，全台都會寒冷。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，是濕冷的寒流，周六至周日有受寒流影響的機率。他預估本波最低溫出現在周日晚上至下周一清晨，台北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。

至於高山降雪機率，他說，北部及宜蘭2000公尺以上高山，於周六深夜至周日清晨有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

近期不少國人去日本過寒假，賈新興提醒，日本北海道一帶，明天至周六清晨有發生暴風雪的機率；周日在日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率。

國內天氣趨勢，賈新興表示，明天水氣稍多，嘉義以南及桃園以北有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東亦有零星短暫雨。明晚起至周六，受鋒面接近影響，苗栗以北及宜花東至鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。周六至周日，有受寒流影響的機率。周日清晨，台南以北亦有零星短暫雨，周日傍晚前桃園以北及宜花東有零星短暫雨，午後台中以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一，北海岸、基隆至東北角多雲。下周二，各地天氣晴時多雲。下周三午後至下周四，有受東北季風影響的機率，下周三午後北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨，下周三傍晚，宜花東轉有局部短暫雨。下周四至下周六，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。

颱風消息，他說，西望洋颱風朝菲律賓方向移動的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。