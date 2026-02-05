移民工文學獎得主 越南教授：台灣剛強抗中為受祝之島

榮獲第九、十屆移民工文學獎的越南教授陳明合曾在台灣讀博士，他的作品描繪台灣移工與新二代心境。他告訴中央社，台灣很剛強，即使受中國打壓，台灣仍戰勝壓力，剛強地繼續存在，這座島是被保守、祝福的。

第十屆移民工文學獎作品集新書發表會1日在台灣文學基地舉辦。得主之一陳明合（Trần Minh Hợp）特別從越南胡志明市飛到台灣支持參與。

台灣移民工文學獎創辦於2014年，徵求以越文、泰文、印尼文、菲律賓文、緬甸文等書寫的作品。由母語評審選出的入圍作品將翻譯為中文，再由中文評審進行決選。

連獲第九屆、第十屆殊榮的陳明合4日接受中央社電訪時，用中文談到在台點滴，以及與島嶼延續不墜的牽絆。

2020年赴東華大學就讀亞太區域研究博士的他，從小就對台灣充滿好奇，看台灣電影、讀台灣史，聽過孫中山、蔣經國。之後看到不少家鄉女性嫁到台灣，讓他更想了解台灣。「我那時有個夢想，就是有天能去台灣，看看那塊土地到底有什麼吸引力」。

讀碩士時，就很自然地把到台灣攻讀博士作為目標，「我小時後就知道，我會和台灣有所連結」，他說。

他的作品「生命力」、「淤泥」分別獲2024年、2025年移民工文學獎評審獎暨青少年評審推薦獎。前者描繪台灣失聯移工的心境；後者則著墨不會媽媽語言的新二代，嘗試重拾與母親故土連結的感受，都是他在台灣與不同移民工族群訪談後所寫下的群體輪廓與生命故事。

陳明合指出，移民工文學獎存在意義重大，「它讓移民工在國外傳達他們的故事與感受，不然用中文書寫對我們來說太困難」。

他表示，這個獎項和他過去把得獎當作目標的其他文學獎不同。「其最重要目的不是得獎，而是寫出感動故事。結果並非最重要，書寫背後的過程及讀者反饋才是，這也是文學的初衷。得到這兩屆獎項，讓我更堅定這樣的想法」。

他感受到台灣對移民工的法規正逐步改善，如先前外籍生在畢業後兩年的求職簽證期間不得工作，導致生計困難，但今年初放寬規定。只可惜陳明合沒等到，畢業同年即不得已返回越南。

但移民工法規仍有完善空間。就他觀察，台灣移工出發前取得工作證所費不貲，薪水也常被仲介收取不少，導致有些人選擇做黑工，「若能簡化手續、減少仲介抽服務費，他們也更想合法工作，不用逃跑」。

談到台灣令他印象深刻的地方，陳明合滔滔不絕開心地一一細數。他首先提到人民「守序」，「大家排隊、遵守規定，但又感覺很從容，讓人很有安全感」。

第二是大自然，「你們保護大自然，樹、海都感覺很有生命力」。第三，政府提供許多社會福利。接著是方便的交通，「你們的火車跟火車站都太美了，讓我覺得在一個故事裡」，陳明合笑著說。

但讓他最有感觸的，是民主的氛圍。「台灣年輕人談論政治、社會，勇於表達也說得很好。你們是民主社會，這也影響了他們的想法」。

「還有投票制度。有次我去投票所觀摩，看到一位老人慢步地把票投進票箱，這種可以決定誰治理自己的感覺很棒」。

目前在胡志明市經濟金融大學（UEF）國際關係系執教的陳明合告訴記者，很多學生都對台灣很有興趣，尤其是台海局勢。他會向學生解釋中華民國的制度，以及美、中、台三角關係。

「我也會分享我在台灣的所見所聞，包括社會福利、民主機制，讓他們擴大眼界，了解台灣的民主性如何在社會和生活中展現」。

最後，他覺得最能代表台灣的兩個詞，是「生存感」和「被主保守」，也就是「被祝福的」。他說，「在歷史上， 對我來說中華民國政權的存在發展是一件很特別的事」。

「實際上， 雖然台灣受到很多壓力，包含中國打壓， 以及不被有些國家認同，也受到天災，但我覺得台灣很強，你們一直發展，勝過那些壓力，作為剛強的實體繼續存在，且和世界保持友好和善關係，我相信很多越南人都是這樣看台灣的」。