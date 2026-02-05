影／台鐵山嵐號首跨西部「台南至彰化」新路線 府城手路菜上列車

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。記者吳淑玲／攝影

台鐵觀光列車「山嵐號」推出全新路線首度串聯「台南至彰化」，將從花東縱谷開進西部平原，預定4月3日啟程，為呼應台南「美食之都」形象，與台南晶英酒店首度將府城經典手路菜搬上觀光列車，推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程。

台鐵指出，「山嵐號」2025年4月投入花東線營運，花東縱谷路線更累積搭乘近2萬人次，再推出「台南-彰化」全新路線，帶來中南部鐵道觀光體驗，也帶動沿線城鎮觀光和地方產業發展，深化鐵道運輸和地方文化連結。

「山嵐號」由台鐵與雄獅旅行社合作，全新路線將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，列車沿途停靠大林與二水等小鎮，其中大林通過國際慢城認證，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」；二水站則可走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，體驗嘉南平原的人文風貌。

雄獅與台南晶英酒店合作，將府城的味道帶上列車。去程餐點「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」則以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材，不僅能品嘗台南特有的糖漬西瓜綿，連經典的紅蟳米糕也能在車上享用。

立委林俊憲表示，短程觀光列車多半集中在濱海或東部，唯獨少了西部，台南近年觀光表現亮眼，英國雜誌《Time Out》都評選台南為「亞洲八大最佳旅行地」，因此請台鐵規畫一條從台南出發的觀光列車。 期待「山嵐號」台南路線正式啟動後，讓觀光列車成為國內旅遊的新風潮。

台南市觀旅局專委丁玲俐指出，旅客為了搭乘山嵐號，會提早一至兩天抵達台南市住宿，之前推台東、枋山行程，也是很多人為了搭火車會先到屏東或台東住宿，而從彰化出發的旅客，也會留在台南玩，觀光列車套裝行程有助提高台南城市旅遊吸引力。

雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，回程是「阿舍饗」以府城仕紳飲食文化為主軸，主角是紅蟳米糕，都選用在地食材。記者吳淑玲／攝影
雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，回程是「阿舍饗」以府城仕紳飲食文化為主軸，主角是紅蟳米糕，都選用在地食材。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，在台南進站時吸引大批遊客爭相拍照。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，在台南進站時吸引大批遊客爭相拍照。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程，目前已開放預訂。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程，目前已開放預訂。記者吳淑玲／攝影
山嵐號「台南-彰化」新路線，雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，把台南美食帶上列車，去程是「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜。記者吳淑玲／攝影
山嵐號「台南-彰化」新路線，雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，把台南美食帶上列車，去程是「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」座位舒適。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」座位舒適。記者吳淑玲／攝影
山嵐號「台南-彰化」新路線，雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，把台南美食帶上列車，去程是「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材。記者吳淑玲／攝影
山嵐號「台南-彰化」新路線，雄獅旅行社與台南晶英酒店合作列車餐飲，把台南美食帶上列車，去程是「太子盛」還原裕仁皇太子來台時所享用的酒家菜，回程餐點「阿舍饗」以府城仕紳飲食文化為主軸，都選用在地食材。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」，即將推出「台南-彰化」全新路線，預計4月3日啟程。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」座位舒適。記者吳淑玲／攝影
觀光列車「山嵐號」座位舒適。記者吳淑玲／攝影

