180公斤九龍金如意市值「暴漲至9億」廟方內殿展示替代品 真品鎖保險櫃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元。圖／謝東哲提供
國際金價創新高，連帶讓台灣多件宗教藝術品身價水漲船高。台灣知名交趾陶與剪黏藝術家、嘉義縣無形文化資產保存者謝東哲，6年前受託製作1件他形容「做到現在想起來都心臟很大顆」的鉅作，一支以純黃金打造、重達180公斤「九龍一字如意」，如今市值已飆升至約9億元，引發熱議。

謝東哲表示，6年前受南部某知名寺廟委託，製作象徵尊貴與吉祥九龍金如意。當時藝術團隊採用高難度「脫蠟模注實心成型」工法，再進行金工加工，由他擔任藝術總監與原形雕塑。為完成作品，業主特地到台銀購買9盒、每盒20公斤黃金條塊，共180公斤，當時金價每公克約1700元，換算成本驚人。

實際熔鑄前，團隊依雕塑原型進行比重換算，最終以高周波爐熔化約170公斤黃金完成模注。謝東哲坦言，當下壓力極大，但所幸工程順利完成，圓滿交件。他自己僅保留1件縮小比例陶瓷打樣作品、表面貼金箔紀念。

未料短短6年，金價暴漲3倍以上，如今每公斤金條市值突破500萬元，這支九龍金如意價值翻升至約9億元，「真的是『金』嚇人」。不過，廟方作風低調，目前內殿供桌上展示的，是以銅鑄、外貼金箔的替代品，真正的黃金如意則存放保險櫃室，24小時保全監控，進出需三道安全密碼。

金價飆升效應也直接反映民生消費。嘉義近年多件宗教金飾與金工藝術，也因金價翻漲「身價倍增」。如東石鄉先天宮正殿2根金龍柱，12年前整修時以金箔打造，造價約千萬元，如今因金價翻倍，市值初估突破5千萬元；仁義潭濟公禪寺去年懸掛33.7公斤金牌，當時市值逾億元，依目前行情換算，價值更逼近2億元。在信仰、藝術與貴金屬交會之下，這些宗教工藝品不僅是文化象徵，也意外成為見證金價狂飆「另類指標」，讓人重新思考傳統工藝與當代市場價值之間的微妙關係。

