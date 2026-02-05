快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
知名營養師高敏敏傳喜訊，即將成為三寶媽。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
知名營養師高敏敏傳喜訊，即將成為三寶媽。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

現年33歲的知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

高敏敏在貼文中透露，這次懷孕來得相當突然，「當初我們真的沒有想要再生」，但在得知懷孕的幾個月前，她覺得小寶寶特別可愛，內心也曾懷疑自己是否「理智線斷裂」。她笑說，明明已經有兩個正在成長、十分迷人的女兒，卻還是對嬰兒產生強烈的喜愛感。

更巧的是，當她發現自己有小腹時，還以為是身材走樣，立刻加強運動訓練，一週運動三次，包括重訓、皮拉提斯、瑜伽，甚至挑戰空中環。直到一次活動聚餐中，夥伴們開玩笑說小腹是「子宮在長大、女人孕育生命的偉大象徵」，當晚她與先生心生不安，緊急叫車買驗孕棒，兩支驗孕棒皆呈現「四條線」，讓她當場嚇到手發抖，才確定懷孕。

她也分享，隨後展開一連串產檢與胎夢旅程，並在懷孕期間完成半年前就預訂好的芬蘭極光之旅。對於這個「強勢又時機精準」到來的新生命，高敏敏表示：「總之，既來之，好好安之。」以正向態度迎接第三個孩子的到來。

「三寶」險變肌肉！最正營養師高敏敏以為發胖 驗孕嚇到發抖

知名營養師高敏敏昨(4)日在臉書驚喜宣布懷孕喜訊，透露自己已經懷孕四個月，肚子也開始明顯隆起，在擁有一雙女兒後，正式升格為「三寶媽」。

