台中濃霧特報 晴暖上看30度高溫 周末寒流挾雨勢強襲全台低溫墜個位數

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天寒流南下，各地氣溫持續下降，明天至下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。本報資料照片
中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台中已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗能見度亦較低。

今天的天氣和昨天類似，各地大多為多雲到晴，中央氣象署表示，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18，西半部日夜溫差大。

明天白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率愈晚愈高。

明晚起至周六鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，南部平地為多雲。

周日至下周一清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，下周一白天起強烈大陸冷氣團或寒流減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周日西半部山區亦有零星短暫雨。

周六至下周一低溫預測，西半部及宜蘭9至15度，花東及澎湖11至17度，金門9至10度，馬祖7至8度。高溫預測，北部、宜蘭及金門13至18度，中部、花蓮及澎湖17至21度，南部21至27度，台東19至23度，馬祖8至13度。

下周二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，北部及宜蘭氣溫稍下降；迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四至下周五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，下周六東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升；環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。

明天金門、馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊及駕駛安全。

明天東南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島，及周六基隆北海岸及東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害。若溫度與水氣條件配合，周六至周日中部、東部2500公尺以上高山，及北部、東北部1500公尺以上高山有降雪機率。

