今明晴暖周六寒流殺到 吳德榮：急探6度低溫台北10度 太平山有望追雪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。周日、下周一漸轉乾、各地寒冷。本報資料照片
周六氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。周日、下周一漸轉乾、各地寒冷。本報資料照片

今、明兩天各地晴朗穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下暖如春，各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼。日夜溫差很大，應注意衣著調整。北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

明晚鋒面接近、北台灣變天。吳德榮說，周六氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部轉有局部短暫雨的機率。周日、下周一漸轉乾、各地寒冷。周日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。下周一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

至於冷空氣強度，他表示，周六至下周一，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，台北測站有觸及10度，為入冬曁今年以來第2波寒流的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

高山有無機會追雪？吳德榮說，周日清晨至下午，零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮表示，下周二白天起至下周三上午冷空氣減弱，各地晴朗，白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。下周三下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下周四各地轉晴時多雲，氣溫略升。下周五、下周六各地晴朗穩定、回暖如春。

關於颱風消息，他說，熱帶性低氣壓已於昨晚發展成輕颱西望洋，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，其向西南西進行，今晚登陸民答那峨的北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓。未脫「2月颱不侵台」的宿命。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

輕颱西望洋向西南西進行，今晚登陸民答那峨的北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站
輕颱西望洋向西南西進行，今晚登陸民答那峨的北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓。圖／取自中央氣象署網站

