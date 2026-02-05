聽新聞
0:00 / 0:00

周末寒流壟罩全台急凍3天 先濕冷再轉乾冷恐探極端低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
溫度趨勢。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

即將迎來入冬第二波寒流。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，本周末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。今明兩天大幅回暖，不過，周末隨即轉冷、變化劇烈，務必提前做好保暖與相關應對準備。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，寒流影響期間，夜間至清晨搭配輻射冷卻效應，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地及花東縱谷，皆有機會出現明顯甚至極端低溫。󠀠

今天水氣少，各地晴朗穩定。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，偏東或東南風環境，各地白天舒適，夜晨稍有寒意。明天位於鋒面前緣，水氣增加，全台雲量逐漸增加，部分地區可能零星飄雨。各地白天舒適，夜晨稍有寒意。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周六鋒面快速通過，凌晨至中午期間各地有下雨機會。下午隨著鋒面逐漸遠離，西部地區短暫雨後多雲，宜花東仍有陣雨。寒流開始南下，各地氣溫快速下降，愈晚愈寒冷。周日寒流籠罩，全台寒冷，水氣殘留，北部、東部仍有零星小雨機會；中部、南部放晴。

下周一中午前寒流籠罩，全台寒冷。轉為乾冷型態，全台晴朗。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下周一午後、下周二寒流減弱，各地溫度回升；乾空氣籠罩，全台晴朗。󠀠寒流減弱，各地溫度回升；乾空氣籠罩，全台晴朗。󠀠

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

寒流 颱風
×

