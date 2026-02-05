聽新聞
南投九九峰氦氣球樂園 開放入園預約

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣九九峰氦氣球樂園，12日中午12時起開放全國遊客上網預約。 圖／南投縣政府提供
南投縣九九峰氦氣球樂園，12日中午12時起開放全國遊客上網預約。 圖／南投縣政府提供

南投縣九九峰氦氣球樂園二月十一日啟用試營運，今天中午十二時起，開放縣民及草屯鎮民預約十二日至十四日免費入園體驗搭乘；全國遊客從十二日中午十二時起開放上網預約，可預約十七日至三月八日入園，每日限二千人入園，氦氣球搭乘限六百人。

草屯九九峰為台灣三大火炎山地形之一，山頭連綿呈現鋸齒狀，縣府看準地景特殊，視野開闊，可俯覽烏溪沿線景致，具空域發展條件，斥資五．二二億元規畫遊憩園區，更從法國引進最新型繫留式氦氣球，打造全台第一座氦氣球觀光遊樂區。

歷經三年多，九九峰氦氣球樂園訂二月十一日試營運，現正辦理試運轉檢測安全及查驗。觀光處表示，九九峰繫留式氦氣球為全台首座、也是目前唯一的同類型觀光設施，全亞洲僅韓國首爾與日本大阪有類似體驗。

縣府表示，九九峰氦氣球樂園試營運期間，開放十二日至十四日讓南投縣民七百人及草屯鎮民一千人免費入園，今天中午十二時起，可至九九峰氦氣球樂園官網搶先預約。

九九峰氦氣球樂園二月十七日（大年初一）開放全國遊客入園，入園收費九十九元，搭氦氣球另收費六九九元，預約及資訊仍以九九峰氦氣球樂園官網（https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/）為主。

南投縣 氦氣球 草屯
