聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

聯合報／ 文／李建緯（竹縣竹北）
圖／讀者提供
圖／讀者提供

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名的川菜館訂年菜，直到除夕當天再去取菜。

除夕黃昏時刻，由我和小表妹負責去取菜，走路幾分鐘便看到川菜館內外人潮絡繹不絕，感受到熱鬧的年節氛圍，我們倆等待許久，超過一個多小時連媽媽也趕來一探究竟。

店家緩緩交付我們一袋袋新鮮剛出爐的熱食，有香味四溢的紅燒獅子頭、梅干扣肉、佛跳牆以及清蒸鱸魚、薑絲炒大腸等料理，再佐配家人去滷味店家採買回來的滷雞翅、百葉豆腐、牛肉片及麻辣鴨血等小菜，令人味蕾全開，上餐桌不禁大快朵頤一番。

外公看見兒女與孫輩全員到齊，餐桌言談間頻頻笑不攏嘴，而我們這些後輩們也接連向他老人家輪番報告分享這一年來的近況，並於餐後包紅包給老人家與獻上恭賀祝福語，祝他身體健康、福壽綿長。

難得家人齊聚，由我與媽媽、舅媽陪伴外公一起打衛生麻將，旁邊妹妹與表妹們也靠攏過來當各家的智囊團，最後不知不覺時間已近凌晨，見到外公仍神采奕奕，老當益壯。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

從年菜到年禮都講究 Mia C’bon嚴選新春頂級好味道

關懷弱勢不缺席 金門縣議會捐年菜陪伴家扶家庭過好年

年關近 新北愛心大平台獲贈春節年菜捐弱勢家庭

台南白河首辦年貨大街 現場踩街更有喜轎助陣

相關新聞

開刀房裡 廠商早大舉進駐

「發生這些事情，一點也不覺得意外。」近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，...

減煤跳票 環團要求中火春節停煤

昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政十年，減煤承...

身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏...

大掃除救星 過碳酸鈉除臭去漬 還能趕蟑螂

農曆春節將至，家家戶戶準備大掃除，除舊布新迎接好運勢。不過，許多人最怕的不是搬家具，而是「卡很久的髒汙」，各角落的汙漬、...

主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈...

健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。