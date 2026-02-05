健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名的川菜館訂年菜，直到除夕當天再去取菜。

除夕黃昏時刻，由我和小表妹負責去取菜，走路幾分鐘便看到川菜館內外人潮絡繹不絕，感受到熱鬧的年節氛圍，我們倆等待許久，超過一個多小時連媽媽也趕來一探究竟。

店家緩緩交付我們一袋袋新鮮剛出爐的熱食，有香味四溢的紅燒獅子頭、梅干扣肉、佛跳牆以及清蒸鱸魚、薑絲炒大腸等料理，再佐配家人去滷味店家採買回來的滷雞翅、百葉豆腐、牛肉片及麻辣鴨血等小菜，令人味蕾全開，上餐桌不禁大快朵頤一番。

外公看見兒女與孫輩全員到齊，餐桌言談間頻頻笑不攏嘴，而我們這些後輩們也接連向他老人家輪番報告分享這一年來的近況，並於餐後包紅包給老人家與獻上恭賀祝福語，祝他身體健康、福壽綿長。

難得家人齊聚，由我與媽媽、舅媽陪伴外公一起打衛生麻將，旁邊妹妹與表妹們也靠攏過來當各家的智囊團，最後不知不覺時間已近凌晨，見到外公仍神采奕奕，老當益壯。