聽新聞
0:00 / 0:00

主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
現行氣管重建材料，無法取代人體氣管，氣切插管患者會終身無法自然說話。圖／123RF
現行氣管重建材料，無法取代人體氣管，氣切插管患者會終身無法自然說話。圖／123RF

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈，植入需要填補氣管病人，可在其體內生長出類似氣管的血管、纖毛細胞及軟骨，患者的說話能力可恢復如初，已累計6位手術案例。

現行氣管重建材料，無法取代人體氣管，因此氣切插管患者終身無法自然說話。陳晉興說，氣管長度10至12公分，有一定硬度，病人因重大創傷、癌症腫瘤侵犯等因素，需切除病灶時，至多只能切除5至6公分，否則無法將切口處接上，若需要修補的長度太長，過去病人只能接受氣切手術，從氣管下端裝設人工呼吸管道，但病人生活品質不佳，影響發聲功能，無法再說話。

各國學者曾以矽膠、金屬等材質替代，但植入後可能發生排斥反應，病人仍無法長期存活。台大利用往生者捐贈、冷凍保存主動脈，植入病人體內後，發現主動脈「逐漸長成氣管樣貌」。

陳晉興說，氣管與血管構造差異甚大，氣管透過軟骨維持管狀外觀，而血管中若沒有血液，會呈塌陷狀，主動脈植入病人體內後，需要先放置支架維持，2至3年後逐漸長出纖毛等氣管組織，並增生出軟骨，才能移除支架，未來研究目標，是希望找出如何讓軟骨細胞長得「又快、又整齊」。

氣管移植過程中容易壞死，國際上鮮少氣管移植的成功案例，且術後患者需服用抗排斥用藥。陳晉興說，主動脈移植作為氣管，就像眼角膜移植，病人不需經過血型配對，事後也不需要吃抗排斥藥物。

一位病人為20多歲加油站男員工，多年前颱風天出勤，騎機車返家時遭掉落電線繞頸，造成氣管嚴重破損，緊急送至台大醫院後，院方以主動脈移植搶回一命，為全球首例因重大外傷導致氣管損傷，使用主動脈填補的病例。

研究成果發表於國際知名期刊「先進醫材（Advanced Healthcare Materials）」。陳晉興說，團隊將再執行10例臨床試驗案例，團隊已啟動「異種移植」研究，盼未來若往生者主動脈來源缺乏時，可利用豬隻主動脈移植。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

揭開「主動脈誘導氣管軟骨再生之謎」 台大醫院團隊登上國際期刊

遇冷就咳！ 醫授天冷防「氣喘」發作4重點 保護呼吸道、降惡化風險

免氣切！台大用主動脈「修補」氣管助恢復說話能力 擬嘗試豬組織移植

降血壓未必只靠吃藥！營養師推7種優質水果 幫助對抗高血壓

相關新聞

開刀房裡 廠商早大舉進駐

「發生這些事情，一點也不覺得意外。」近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，...

減煤跳票 環團要求中火春節停煤

昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政十年，減煤承...

身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏...

大掃除救星 過碳酸鈉除臭去漬 還能趕蟑螂

農曆春節將至，家家戶戶準備大掃除，除舊布新迎接好運勢。不過，許多人最怕的不是搬家具，而是「卡很久的髒汙」，各角落的汙漬、...

主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈...

健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。