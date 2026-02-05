主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈，植入需要填補氣管病人，可在其體內生長出類似氣管的血管、纖毛細胞及軟骨，患者的說話能力可恢復如初，已累計6位手術案例。

現行氣管重建材料，無法取代人體氣管，因此氣切插管患者終身無法自然說話。陳晉興說，氣管長度10至12公分，有一定硬度，病人因重大創傷、癌症腫瘤侵犯等因素，需切除病灶時，至多只能切除5至6公分，否則無法將切口處接上，若需要修補的長度太長，過去病人只能接受氣切手術，從氣管下端裝設人工呼吸管道，但病人生活品質不佳，影響發聲功能，無法再說話。

各國學者曾以矽膠、金屬等材質替代，但植入後可能發生排斥反應，病人仍無法長期存活。台大利用往生者捐贈、冷凍保存主動脈，植入病人體內後，發現主動脈「逐漸長成氣管樣貌」。

陳晉興說，氣管與血管構造差異甚大，氣管透過軟骨維持管狀外觀，而血管中若沒有血液，會呈塌陷狀，主動脈植入病人體內後，需要先放置支架維持，2至3年後逐漸長出纖毛等氣管組織，並增生出軟骨，才能移除支架，未來研究目標，是希望找出如何讓軟骨細胞長得「又快、又整齊」。

氣管移植過程中容易壞死，國際上鮮少氣管移植的成功案例，且術後患者需服用抗排斥用藥。陳晉興說，主動脈移植作為氣管，就像眼角膜移植，病人不需經過血型配對，事後也不需要吃抗排斥藥物。

一位病人為20多歲加油站男員工，多年前颱風天出勤，騎機車返家時遭掉落電線繞頸，造成氣管嚴重破損，緊急送至台大醫院後，院方以主動脈移植搶回一命，為全球首例因重大外傷導致氣管損傷，使用主動脈填補的病例。

研究成果發表於國際知名期刊「先進醫材（Advanced Healthcare Materials）」。陳晉興說，團隊將再執行10例臨床試驗案例，團隊已啟動「異種移植」研究，盼未來若往生者主動脈來源缺乏時，可利用豬隻主動脈移植。