大掃除救星 過碳酸鈉除臭去漬 還能趕蟑螂

農曆春節將至，家家戶戶準備大掃除，除舊布新迎接好運勢。不過，許多人最怕的不是搬家具，而是「卡很久的髒汙」，各角落的汙漬、水垢非常惱人。林口長庚醫院臨床毒物中心兼任護理師譚敦慈表示，使用過碳酸鈉只要一泡一沖，就能把最麻煩的髒汙處理掉。

過碳酸鈉又被稱為「懶人萬用清潔粉」，清潔效果不是靠費力刷除，而是透過溶解後的化學作用，把汙垢結構拆開。譚敦慈說，許多家庭大掃除會因為時間緊迫，習慣靠強力刷洗硬拚，容易造成肌肉拉傷，各種清潔劑除了傷害皮膚，嚴重還會引起過敏性鼻炎、氣喘。

「家中很多角落或物品都可以用過碳酸鈉輕鬆去汙，清潔效果看得見，而且省時省力。」譚敦慈指出，像洗衣槽、毛巾或抹布這種「纖維縫隙藏汙」的雷區，反而更需要能夠深入作用的清潔方式。另外，像是廚房區域或是浴室、陽台的下水道，可利用過碳酸鈉強效的清潔力與消毒力，分解油脂與食物殘渣。

過碳酸鈉近年備受矚目，成為大掃除的必備神物，除了去除油汙，還具有漂白效果，讓家中恢復光亮。譚敦慈說，這款神器的清潔原理，在溶於水後，會分解成過氧化氫（雙氧水）與碳酸鈉（蘇打），兩者相互作用，達到漂白、殺菌與去汙。添加在洗衣精或洗衣粉中，也能協助去除黴菌、細菌與頑固油汙，同時改善異味。

「洗過的毛巾，有時候還是殘留味道，甚至愈洗愈臭。」譚敦慈指出，纖維製品因為接觸皮膚，油脂卡在纖維中，或是放置潮濕環境滋生細菌，洗完還有一股悶味。不要再用熱水煮毛巾的消毒方式了，容易傷害織品纖維，試試看過碳酸鈉，清潔力強也是一種相對溫和的選擇。

過碳酸鈉的用途多元，包括洗衣槽清潔、毛巾與抹布除臭、去除廚房油汙等，是年終大掃除「重點地雷區」的好幫手。「只要先將過碳酸鈉倒進鍋子裡，加溫水溶解，再浸泡餐具或抹布，靜置幾分鐘再用清水沖洗，鍋碗瓢盆變得亮晶晶。」譚敦慈說，最後再把熱水倒入水槽、排水孔，同時清潔下水道，能杜絕蟑螂進到屋內。

譚敦慈提醒，過碳酸鈉有氧化的作用，一定要使用溫水，冷水無法溶解過碳酸鈉粉末，而剛煮沸的熱水也會讓化學反應過快、活氧會快速被釋放，減弱去汙效果。另外，千萬別混加其他的清潔劑，或是加檸檬酸或醋，不僅效果打折，還可能因為混用造成中毒、呼吸道傷害。

家裡進行大掃除時，務必保持空間通風良好，譚敦慈強調，任何清潔用品都要避免過度吸入，過碳酸鈉雖然「無毒無味」，仍有皮膚接觸敏感或吸入粉塵的風險。建議配戴手套操作，因為過碳酸鈉溶於水後呈強鹼性，具刺激性；若碰觸到眼睛，趕快以大量清水持續沖洗至少15分鐘，並迅速就醫檢查。