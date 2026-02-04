聽新聞
CAR-T抗血癌奏效…免疫細胞治療 擬提前用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

ＣＡＲ—Ｔ免疫細胞治療於一一二年起納入健保給付，至今年一月底，九十人獲健保給付，每位患者平均花費八一九萬元，累計藥費七點三億元。健保署公布治療成效，急性淋巴性白血病患者一年整體存活率逾八成七。衛福部長石崇良說，正評估ＣＡＲ-Ｔ列為二線治療的可行性，讓病人提早用藥。

血液病學會理事長柯博升指出，血癌病人復發後，治療棘手，傳統化療及骨髓移植，五年存活率僅約三成。其中急性淋巴性白血病患者多為兒少，難以承受高強度化療。至於瀰漫性大Ｂ細胞淋巴癌病人多為成人，傳統治療五年存活率僅一成。

ＣＡＲ—Ｔ是病人Ｔ細胞經培養後，回輸體內增強自體免疫，殺死癌細胞。石崇良表示，ＣＡＲ—Ｔ為當時健保給付最昂貴癌症治療項目，採健保首創的「暫時性支付」機制給付，先不給付給藥廠，等到療效顯著，才會付款。

依給付規定，急性淋巴性白血病、瀰漫性大細胞淋巴癌患者在第二線化學治療及骨髓移植失敗後，才可申請ＣＡＲ-Ｔ細胞治療。血液及骨髓移植學會理事長葉士芃表示，統計九十名病人治療狀況，急性淋巴性白血病患者一年整體存活率為百分之八十七點五，存活率比傳統治療病人增加百分之十點四，也高於國際治療成效百分之七十七點一；至於瀰漫性大Ｂ細胞淋巴瘤，療效也比傳統治療高百分之十六，存活率達百分之六十四點二。

第二代ＣＡＲ—Ｔ治療已取得台灣藥品許可證，療效更佳，石崇良說，該藥物已申請健保給付，衛福部正積極評估。

石崇良表示，正參考國際指引及專家意見，綜合評估藥品價格及成本效益，研擬是否提前用藥時機。

免疫療法 血癌
