聽新聞
0:00 / 0:00

中榮案 石崇良：依法最重廢照、停業

聯合報／ 記者林琮恩黃寅／連線報導

台中榮總放任廠商代表至開刀房執刀，引發爭議，事件仍在調查中，卻傳出三名涉案醫師恢復執刀。對此，衛福部石崇良並未正面回應此舉是否合適，但強調，若醫師在手術室現場，明知卻容留非醫療人員身分者，從事醫療行為，依「醫師法」，最重可廢止醫師執照或停業。

針對台中榮總此起弊案，石崇良表示，醫事司於一月二十八日已要求承辦醫院評鑑的醫策會，重新評鑑中榮開刀房管理，檢討該院內部標準流程（ＳＯＰ），檢視是否符合病人安全的基本要求，以確保不會再發生同樣案件。醫院再次「重點評鑑」報告最快下周出爐，衛福部將依據報告內容，要求院方做出調整及改善。

台中榮總昨證實，表示是院內調查已告一段落，相關調查報告已移送權責單位辦理，加上已精修「手術室門禁管制作業指導書」，經院部會議決議，自前天起除涉案廠商相關手術以外，恢復三位醫師的其他手術業務。

對此，石崇良表示，這屬於醫院內部管理，認為調查已告一段落，已完成相關程序調整，包括，強化門禁管制、加強人員教育訓練，以及提高進出手術室的核准層級，決定開放醫師恢復手術，不過，後續若查證違規屬實，相關醫師仍將依法處理。

日前針對狼醫案，石崇良表示「不該犯錯一次就撤照」，引發爭議。針對中榮案，石崇良強調，若業者、廠商在手術室直接為患者進行手術，已涉及密醫行為，依「醫療法」，醫院可能被停業、限制執業範圍或罰鍰；若主治醫師在現場，明知而容留非醫療專業人員於手術室內，依「醫師法」處分，最重可廢止其醫師證書。

台中榮總 石崇良 狼醫 衛福部 密醫
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

被爆醫材廠商代刀 中榮3神外醫師院內調查結束…重上手術台

每劑逾8百萬⋯給付2年近百人受惠 衛福部擬提前白血病患CAR-T用藥時機

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

狼醫案稱「不該錯一次就廢照」 石崇良：中榮案最重醫廢照、醫院停業

相關新聞

開刀房裡 廠商早大舉進駐

「發生這些事情，一點也不覺得意外。」近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，...

減煤跳票 環團要求中火春節停煤

昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政十年，減煤承...

身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏...

大掃除救星 過碳酸鈉除臭去漬 還能趕蟑螂

農曆春節將至，家家戶戶準備大掃除，除舊布新迎接好運勢。不過，許多人最怕的不是搬家具，而是「卡很久的髒汙」，各角落的汙漬、...

主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈...

健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。