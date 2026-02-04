中榮案 石崇良：依法最重廢照、停業

台中榮總放任廠商代表至開刀房執刀，引發爭議，事件仍在調查中，卻傳出三名涉案醫師恢復執刀。對此，衛福部長石崇良並未正面回應此舉是否合適，但強調，若醫師在手術室現場，明知卻容留非醫療人員身分者，從事醫療行為，依「醫師法」，最重可廢止醫師執照或停業。

針對台中榮總此起弊案，石崇良表示，醫事司於一月二十八日已要求承辦醫院評鑑的醫策會，重新評鑑中榮開刀房管理，檢討該院內部標準流程（ＳＯＰ），檢視是否符合病人安全的基本要求，以確保不會再發生同樣案件。醫院再次「重點評鑑」報告最快下周出爐，衛福部將依據報告內容，要求院方做出調整及改善。

台中榮總昨證實，表示是院內調查已告一段落，相關調查報告已移送權責單位辦理，加上已精修「手術室門禁管制作業指導書」，經院部會議決議，自前天起除涉案廠商相關手術以外，恢復三位醫師的其他手術業務。

對此，石崇良表示，這屬於醫院內部管理，認為調查已告一段落，已完成相關程序調整，包括，強化門禁管制、加強人員教育訓練，以及提高進出手術室的核准層級，決定開放醫師恢復手術，不過，後續若查證違規屬實，相關醫師仍將依法處理。

日前針對狼醫案，石崇良表示「不該犯錯一次就撤照」，引發爭議。針對中榮案，石崇良強調，若業者、廠商在手術室直接為患者進行手術，已涉及密醫行為，依「醫療法」，醫院可能被停業、限制執業範圍或罰鍰；若主治醫師在現場，明知而容留非醫療專業人員於手術室內，依「醫師法」處分，最重可廢止其醫師證書。