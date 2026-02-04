聽新聞
開刀房裡 廠商早大舉進駐

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
高雄博田國際醫院爆出醫材廠商人員代刀爭議，遭衛生局開罰。記者郭韋綺／攝影
「發生這些事情，一點也不覺得意外。」近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，例如，執行內視鏡手術時，總要有人全程用手扶著鏡頭，醫事人員如不願承擔這分苦差事，當然就由業代來做，慢慢地從手術室助手變成主力，最後成為醫療日常。

該名業代畢業於醫學院相關科系，畢業後至醫材公司擔任業代，上線前，受過好幾個月密集培訓，了解人體骨額結構，以及如何操作手術器材，掌握耗材特性，他說，這是與外科醫師對談溝通的必要條件，再者，學成後，還可能成為醫師的小老師，進入開刀房，在旁提點。

「手術燈亮起時，站開刀房的人比想像中還多。」該業代說，除了主刀醫師、住院醫師，以及麻醉科醫師、麻醉護理師、刷手護理師、流動護理師之外，醫療儀器、耗材等相關技工及業代也常在旁協助，維修機器，遇到棘手問題，提供意見，情況緊急時，確實也可能下場執刀。

廠商代表進入開刀房，另一個目的為維護廠商財產，該業代表示，醫療儀器昂貴，有些需上千萬，醫院購買前，總會先試用，這時業代當然必須進至手術室，看顧著自家財產。

林口長庚神經外科教授魏國珍表示，長庚醫療體系嚴格規範醫材業代進入開刀房，採事前申請、陳述理由，入內後，需穿著黃色衣服，與綠色的正規醫療人員有著明顯的區別。最重要的是，業代不得刷手，更不能站到手術台。不過，部分其他醫院可能受限於人力不足，得過且過，無法謹慎把關，才會引發爭議。

醫材 手術 內視鏡 護理師 神經外科
