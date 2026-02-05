聽新聞
世衛研究 4成癌症案例可預防

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）的最新全球分析顯示，全球約四成癌症病例可以預防。圖／聯合報系資料照片
國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）的最新全球分析顯示，全球約四成癌症病例可以預防。圖／聯合報系資料照片

二月四日是世界癌症日，世界衛生組織三日指出，該組織與旗下國際癌症研究中心（ＩＡＲＣ）的最新全球分析顯示，全球約四成癌症病例可以預防，其中肺癌胃癌子宮頸癌就占所有可預防癌症病例的將近一半。

該研究涵蓋卅種可預防的癌症原因，包括菸、酒精、高ＢＭＩ（身體質量指數）、缺乏身體活動、空氣汙染、紫外線輻射，並首次納入九種致癌的感染現象。結果發現，二○二二年所有新發癌症病例中，估計三成七，即約七一○萬例，是與可預防的癌症原因相關；這也凸顯預防癌症的工作有巨大潛力，可減輕全球癌症負擔。

該研究三日刊登於國際期刊「自然醫學雜誌」，基於一八五個國家、卅六種癌症類型的資料。研究也確認菸草是全球首要可預防致癌因素，是全球一成五新發癌症病例、約三三○萬例起因，其次「感染」占一成、約二三○萬例，接著是酒精攝取占百分之三、約七十萬例。

可預防癌症病例最多的三種癌症，肺癌主要與吸菸和空汙有關，胃癌很大程度歸因於「幽門螺旋桿菌」感染，子宮頸癌大多數由「人類乳突病毒」（ＨＰＶ）感染引起。

男性受到可預防的癌症影響的比率，遠高於女性。男性新發癌症病例中，可預防的癌症占四成五，女性則為三成。全球所有男性新發癌症病例中，兩成三是吸菸導致，百分之九是感染、百分之四是飲酒導致。所有女性新發癌症病例中，感染導致的占一成一，百分之六是吸菸、百分之三是高ＢＭＩ造成。

該研究的資深作者、ＩＡＲＣ癌症監測處副處長索爾約瑪塔拉姆說，這項研究具里程碑意義，對全球可預防癌症進行全面評估，首次將癌症的感染性病因及行為、環境和職業風險一併納入分析；應對這些可預防的致癌因素，是減輕全球癌症負擔最有效途徑之一。

可預防癌症的分布也存在顯著區域差異。索爾約瑪塔拉姆說，在澳洲這種高收入國家，子宮頸癌幾乎根除，目前發病率僅為十萬分之五，但ＨＰＶ相關癌症，尤其子宮頸癌，在拉丁美洲、撒南非洲的病例仍多。

WHO 癌症 胃癌 肺癌 子宮頸癌
