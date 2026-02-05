聽新聞
咒術迴戰0展 寒假春節打卡熱點
現正於台北松山文創園區展出的咒術迴戰展「劇場版 咒術迴戰 0」篇，首度於台北公開大量珍貴原畫、分鏡手稿與角色設定資料，並加碼展出動畫第一、第二季的製作內容，讓粉絲們一次回顧系列作品的創作歷程。
展覽同時打造巨型投影沉浸式空間，重現「百鬼夜行」的關鍵戰役，觀眾彷彿置身乙骨憂太與夏油傑理念對峙的最終決戰現場，感受壓倒性的視覺與情緒張力。此外，全場焦點之一的五條悟一比一等身模型也驚喜登場，重現拉下眼罩的經典瞬間，成為寒假與新年期間最熱門的拍照打卡點。詳情請上udn售票網https://reurl.cc/rKerdy
FB留言