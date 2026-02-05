三接海岸會勘 覆沙增遭質疑

中油在桃園觀音的第三液化天然氣接收站已運轉，環團昨清晨到三接海岸會勘，質疑覆沙量比往年增加，威脅一級保育類柴山多杯孔珊瑚生態，喊話中油負起責任。中油回應，動態沙埋現象在施工前就出現，將持續監測，盼以長期觀察結果討論。

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政與立委陳昭姿辦公室顧問陳椒華等人，昨在中油人員陪同下，到中油三接站所在海岸，會勘柴山多杯孔珊瑚生態。潘忠政等人認為現場覆沙量比二、三年前增加，已影響珊瑚生存，過去標記存活的珊瑚數量也減少，令人憂心。

潘忠政表示，中油把覆沙責任推給鄰近其他工程或工廠排放影響，難道離藻礁最近的三接工程，施工時放沉箱等都沒責任？不會造成水域擾動？中油應負起開發三接影響藻礁生態的責任，不能推諉。

海洋大學一年多來接受中油委託，調查三接海域珊瑚藻礁生態。海大副校長冉繁華表示，靠近三接的珊瑚生態區（G1）覆沙增加，必須從有無颱風等季節因素與全球暖化等層面探討，這些會影響不同種類的珊瑚棲地。

中油回應，環團使用去年第三季的評估結果評論，但該報告受天文大潮潮位及自然積沙影響，去年第三季潮位較歷年同期高約十公分，部分礁體群株無法被觀測，潮汐也受洋流、季風影響有動態沙埋現象，且工程啟動前就已出現；另就同年數據顯示，G1地區柴山多杯孔珊瑚活存率有明顯提高趨勢，盼日後能以長期的觀察結果討論。