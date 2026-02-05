聽新聞
再生能源成長慢 今年難達標

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

再生能源占比年度統計出爐，去年再生能源發電占總發電量比率為百分之十三點○九，儘管較前年占比百分之十一點七一提高一點三八個百分點，不過仍與經濟部承諾今年十一月要達到再生能源占比百分之廿的目標，存在相當大的差距，屆時若無法達成，承諾恐再度跳票，能源署可以努力的時間已不到一年。

前總統蔡英文任內定下二○二五年綠電比率達到百分之廿的目標，但後來政府坦承跳票，經濟部也將百分之廿的目標延後至今年十一月達成。

不過觀察過去十年綠能占比的成長速度，二○一六年不到百分之五，十年後的二○二五年占比僅百分之十三，成長速度緩慢。中央大學教授梁啟源直言，以平均每年成長不到一個百分點的速度推估，要達成今年底再生能源占比兩成的目標不切實際，經濟部應該務實思考現況，調整更符合實際執行能力與資源限制的能源政策

梁啟源表示，台灣在根本上就存在土地稀缺及人口稠密的問題，地方居民對於開發通常持保留態度，太陽光電開發常觸及環境敏感區，例如水庫設置光電板，居民對於用水安全很難釋疑，加上限縮開發面積及環評門檻提高，進一步增加推動難度；同時，離岸風機的國產化要求也推升成本，且國內相關產業剛起步，連帶影響整體執行率。

不過，能源署目前並無調整目標的計畫。能源署表示，今年十一月再生能源占比達百分之廿的目標不變，相關政策的規畫與執行皆以此為核心目標，包括太陽光電、離岸風電、地熱發電等政策，都在持續推進中，二○三○年再生能源占比百分之卅的目標同樣也沒有改變。

立法院去年底三讀通過「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」修法，加嚴光電環評條件並限縮可開發範圍，加強規範太陽光電的開發。

能源署表示，目前正與交通部、環境部、農業部等部會積極溝通，配合母法的修改內容。

再生能源 台灣 經濟部 蔡英文 環評 光電板 能源政策 環境部
