減煤跳票 環團要求中火春節停煤

聯合報／ 記者李柏澔黃寅陳儷方／連線報導
多個環團昨赴民進黨中央黨部抗議民進黨執政十年，減煤承諾卻屢屢跳票，並要求中火春節停煤。記者林俊良／攝影
昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政十年，減煤承諾卻屢屢跳票，讓中南部民眾置身在空汙肺癌的危險中，呼籲春節期間中火應全面停煤。

對此，台電表示，台中用電連續六年全國第一，台中電廠發電量二○一九年起已無法滿足台中自身用電，但經持續努力，空汙和用煤量都大量減少，預計二○三四年底前可達成無煤供電。台中市政府則回應，中火無煤屬中央權責，中央應負起責任，暫不回應。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃援引二○一九年哈佛研究報告指出，人均煤電裝置容量每增一千瓦（kW），男性罹肺癌的相對風險遽增百分之五十八，女性遽增百分之八十五，若換算中火十部亞臨界燃煤機組運轉，造成男性肺癌風險約增加百分之十四，女性則增加約百分之廿。

葉光芃說，賴清德總統一上任就設健康台灣委員會，提出癌症死亡率降低目標，然而多種燃煤重金屬恐未落實管控，包含導致肺癌的一級致癌物苯並芘（BaP），歐盟早於二○○四年納管，台灣至今未管控。

屏東縣環保聯盟理事長洪輝祥說，大家信賴民進黨政府的能源轉型，當初承諾燃煤發電在二○二五年要降到百分之廿七，如今卻還是百分之卅五，等於去年比前年多燒了二三○九萬噸的煤，這是完全無法被接受的。

現場有一名罹患肺腺癌民眾現身表示，中南部很多人都是民進黨的堅定支持者，但如今許多人身患各種因空汙造成的癌症，然而民進黨減煤承諾不斷跳票，叫人民如何再給予信任。

台電表示，台中電廠自二○一七年啟動友善環境減煤減排，至今已投入四四一億元升級燃煤機組空汙防制設備，首部新機組已於去年完工，既有燃煤機組將逐步拆除及轉為備用，後續二期燃氣機組更新上線後，二○三二年起每年將再減煤三百萬噸以上，並於二○三四年底前達成無煤供電。

經濟部指出，全國燃煤發電占比已從二○一六年的百分之四十五點九，下降至去年的百分之卅五點四，未來將持續降低。雲林麥寮電廠也正進行煤轉氣計畫，預計於二○二九年底正式商轉，進一步加強國內減煤力道。

中火 春節 台中 民進黨 環團
