身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
中南部肺腺癌患者家屬昨於民進黨總部前表示，整個癌症治療要負擔相當大的醫療費用，許多家庭的生活瞬間一落千丈，燃煤發電減量已經刻不容緩。記者李柏澔／攝影
雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏遠地區農漁民，經濟若不是很富裕，整個癌症治療過程要負擔相當大的醫療費用，不僅下一代為籌措醫療費用奔波，甚至有親戚因無法負擔而想不開，希望民進黨重拾初心，嚴正面對空汙帶來的嚴重問題。

斗六肺癌受害人家屬施朝祥表示，父親五十九歲就因肺癌離開人世，發病前是優秀的筍農，每年收入破百萬元，罹患肺癌後，弟媳辭去工作專心照顧，弟弟三不五時請假回家幫忙，家裡收入減少外，還要支付各種醫療及照顧等相關費用。

台南市環保聯盟前理事長黃安調表示，自己從不吃檳榔、不菸不酒，竟然也罹患口腔癌，燃煤是唯一可以確定的凶手，經由食入式、吸入式、皮膚接觸式、黏膜接觸式、慢毒性、急毒性等方式，不知不覺的進入人體，無論是否罹癌，大家都深受其害。

南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，環保協會的副理事長同樣是民進黨員，目前罹患肺腺癌第三期，其妻子也正在對抗癌症；南投前縣長林宗男十幾年前準備登記參選縣長時，確診肺腺癌末期，最後無法參選；前立法委員 蔡培慧的父母也都是因為肺腺癌而離世，鄰居不到五十歲確診肺腺癌末期，八個月內就離世，「我這些都只是冰山一角」。

林翠蘭說，自己曾經是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去年六月已選擇退出民進黨籍，身邊許多認識的人都因肺腺癌而離世，呼籲政府不要再讓中火持續汙染，莫讓國人再承受更多健康的傷害。

癌症 雲林 環團 癌症治療 抗癌 檳榔 口腔癌 蔡培慧 肺癌 肺腺癌
相關新聞

開刀房裡 廠商早大舉進駐

「發生這些事情，一點也不覺得意外。」近來醫療院所頻頻傳出「代刀」的現象，一名資深醫療儀器業代說，長久以來，開刀房缺人手，...

減煤跳票 環團要求中火春節停煤

昨天是世界癌症日，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體昨前往民進黨中央黨部前抗議，痛斥民進黨執政十年，減煤承...

身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏...

大掃除救星 過碳酸鈉除臭去漬 還能趕蟑螂

農曆春節將至，家家戶戶準備大掃除，除舊布新迎接好運勢。不過，許多人最怕的不是搬家具，而是「卡很久的髒汙」，各角落的汙漬、...

主動脈變氣管 氣切病患找回聲音

氣切插管會使患者「終身無法再自然說話」有解！台大醫院外科部主任陳晉興與主治醫師洪琬婷團隊，發現用大愛捐贈、冷凍保存主動脈...

健康你我他／外帶川味年菜 9旬外公笑開懷

最深刻的團圓年夜飯，是到新遷至剛落成國宅的外公家過，彼時外公年近90高壽，考量老人家備菜不易，舅舅們與媽媽決議到附近知名...

