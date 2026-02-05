身邊多人癌逝 民團籲無煤救健康

雲林斗六在全國空汙排行總是名列前茅，肺癌是許多雲林家庭共同的夢魘。雲林縣淺海養殖協會總幹事林家安昨在現場激動落淚表示，偏遠地區農漁民，經濟若不是很富裕，整個癌症治療過程要負擔相當大的醫療費用，不僅下一代為籌措醫療費用奔波，甚至有親戚因無法負擔而想不開，希望民進黨重拾初心，嚴正面對空汙帶來的嚴重問題。

斗六肺癌受害人家屬施朝祥表示，父親五十九歲就因肺癌離開人世，發病前是優秀的筍農，每年收入破百萬元，罹患肺癌後，弟媳辭去工作專心照顧，弟弟三不五時請假回家幫忙，家裡收入減少外，還要支付各種醫療及照顧等相關費用。

台南市環保聯盟前理事長黃安調表示，自己從不吃檳榔、不菸不酒，竟然也罹患口腔癌，燃煤是唯一可以確定的凶手，經由食入式、吸入式、皮膚接觸式、黏膜接觸式、慢毒性、急毒性等方式，不知不覺的進入人體，無論是否罹癌，大家都深受其害。

南投縣環境保護協會創會理事長發起人林翠蘭表示，環保協會的副理事長同樣是民進黨員，目前罹患肺腺癌第三期，其妻子也正在對抗癌症；南投前縣長林宗男十幾年前準備登記參選縣長時，確診肺腺癌末期，最後無法參選；前立法委員 蔡培慧的父母也都是因為肺腺癌而離世，鄰居不到五十歲確診肺腺癌末期，八個月內就離世，「我這些都只是冰山一角」。

林翠蘭說，自己曾經是資深民進黨員，但為了無煤拯救鄉親的健康，去年六月已選擇退出民進黨籍，身邊許多認識的人都因肺腺癌而離世，呼籲政府不要再讓中火持續汙染，莫讓國人再承受更多健康的傷害。