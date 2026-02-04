陳宗彥二度腦溢血急救 冬天氣溫驟降是誘發主因

冬天氣溫高低起伏劇烈，易誘發心血管疾病，尤其低溫易刺激血管、引發強烈收縮，當血管阻力增加，恐導致腦內血管破裂造成腦溢血。前行政院發言人陳宗彥傳出二度腦溢血，今日下午經緊急開刀，目前在加護病房觀察。台北馬偕醫院表示，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

腦血管疾病是國人十大死因第4位，其中又以腦中風最常見，腦中風主要分為腦血管阻塞（缺血性）與破裂（出血性），而出血性中風俗稱「腦溢血」。國健署資料統計，腦中風死亡人數年逾1.2萬，即使存活也會遺留下不同程度的神經功能障礙，是殘障失能的首要主因，造成病患與照顧者沈重的負擔，嚴重影響生活品質。

腦中風的危險因子除了年齡、性別、種族與家族史，九成的腦中風與高血壓、運動量不足、血脂異常、糖尿病及抽菸等危險因子有關。國健署衛教資料指出，大部分的中風可以藉由健康生活型態及積極控制三高來預防，尤其是掌握「333」健康守則，就能減少腦中風急性發作的風險。

1.3高：定期測量血壓、血糖、血脂，若超過標準數值，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，積極做好血壓、血糖、膽固醇的控制。

2.3不：不吃多鹽多油食物、不吸菸、不過度飲酒，中風與生活習慣息息相關，切勿輕忽。

3.3要：保持定期測量血壓、適度規律運動、善用成人預防保健服務，遠離腦中風的威脅。

腦中風的治療關鍵在於「與時間賽跑」，缺血性中風應在4.5小時內施打血栓溶解劑或24小時內進行動脈取栓術打通血管；出血性中風則以控制血壓、降低顱內壓及手術止血為主。國健署提醒，早期介入、復健治療與控制三高是提升預後、降低殘障的關鍵。

另外，冬季天冷血管收縮，極易誘發腦中風，預防重點在於保暖與穩定血壓。國健署提供「保暖4招」：穿戴帽子、圍巾、手套防護頭頸四肢，以及起床做好溫差防護、避開低溫時段外出、採洋蔥式穿搭依溫度增減衣物。天冷仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。