台灣虎航開航台中-沖繩明天開賣 國航唯一全區直飛沖繩

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航優化航網，開航台中-沖繩，明起官網開賣推出單程未稅新台幣1,599元起促銷價。記者黃仲明／攝影
台灣虎航優化航網，開航台中-沖繩，明起官網開賣推出單程未稅新台幣1,599元起促銷價。記者黃仲明／攝影

台灣虎航今天宣布，將優化航網來滿足中部旅客旅遊需求，原有台中-澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，而且明天就會正式在官網開賣。隨著開航台中-沖繩，台灣虎航也成為全台唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司，讓各地民眾享受就近出發的極致便利。

台灣虎航表示，沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛。台中-沖繩（那霸）航線預計於2026年3月30日正式首航，開航初期，每周營運兩班。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2026年2月5日上午10:00起至2026年2月6日晚間23:59推出單程未稅新台幣1,599元起的開賣促銷價，搭乘日期為2026年3月30日起至2026年10月24日止。

台灣虎航指出，台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今天也親赴新加坡航空展，與空中巴士（Airbus）針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第三代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模；此舉不僅能顯著提升燃油效率並落實ESG減碳目標，更將成為未來10年深耕亞太市場、推動持續成長的核心動能。

