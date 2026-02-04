被爆涉代刀爭議 高雄博田院長控訴：醫院經營權鬥爭抹黑

高雄博田國際醫院長謝榮豪被爆涉代刀爭議，謝晚間在臉書發文，強調自己開誠佈公完全不閃躲，並指相關指控是斷章取義與惡意抹黑，與醫院經營權鬥爭有關，「我只負責盡心盡力醫治病人」。

謝榮豪在臉書文中說明，該名病患是一名20年前開過刀的阿姨，因鄰近節退化需要進行翻修手術，尋訪很多地方，最後扛下這困難複雜吃力不討好的工作，並指手術中使用植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

「全部困難步驟我都完成了」他解釋，因為手術中出血量多，超過一千毫升不能埋頭硬拚，因此需要術中加壓止血穩定一下，並這段時間請護理師和廠商量一下連接橫桿的長度，因為病患骨質脆弱有些植入點又坍陷不能用，所以兩側不一樣尺寸。

謝榮豪說，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染，就要誣衊四個小時四十分鐘幫病人賣力手術的辛苦。

謝榮豪也痛批，低成本的斷章取義抹黑，變成了醫院經營權鬥爭的廉價工具，為什麼不肖員工可以被不法分子授意偷偷拍攝來院就醫的病患，來達到醫院經營權鬥爭的工具？

謝榮豪為院內同仁抱屈，指出醫院曾經歷欠薪、欠藥、欠手術材料等誇張艱難時期，但醫護人員依然堅守崗位，「我們只是在醫院受雇的員工，不該成為鬥爭的犧牲品」。

他提到，自己去年擔任台灣脊椎微創內視鏡醫學會理事長，一年中在全台灣包括離島舉辦了十幾場的專業脊椎手術訓練營工作坊，受益醫師超過百名，希望讓更多病人能在當地就接受到一定水準的手術，並強調自己「對於增進台灣專業的醫療水準和代表台灣到國際交流，都是為了公眾利益盡心盡力。

謝榮豪表示，相信社會公義法律自有公評，剛剛也完全配合辛苦的高雄市衛生局長官和人員釐清所有細節和真相，他直言，希望趕快進入法律程序，越快越好，不要浪費新聞媒體資源，國家還有更多重要的事情需要被報導與討論。