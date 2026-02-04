快訊

被爆醫材廠商代刀 中榮3神外醫師院內調查結束…重上手術台

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總今證實，原本被醫院暫停手術的3名涉案醫師已恢復排刀。圖／取自台中榮總網站
台中榮總今證實，原本被醫院暫停手術的3名涉案醫師已恢復排刀。圖／取自台中榮總網站

台中榮總神經外科醫師被指讓醫療器材廠商進手術房代刀，原本被醫院暫停手術的3名涉案醫師據傳已恢復排刀。台中榮總今證實此事，並表示是因該院的調查已告一段落，相關調查報告已移送權責單位辦理，加上已完成「手術室門禁管制作業指導書」之精進修訂，因此經院部會議決議，自前天起除涉案廠商相關手術以外，恢復3位醫師的其他手術業務。

衛福部長石崇良今亦指出，衛福部已經於1月28日完成中榮「再次重點評鑑」，下周提出報告請院方調整改善。至於恢復排刀，是因醫院內部調查已結束、程序上已做調整，這屬於院方內部管理，後續則需看衛生局相關裁處，最重可能廢止醫師證書。

台中榮總今表示，1月18日臨時院部會議決議涉案廠商人員禁止進入手術室，同時決議涉案3位醫師停止手術業務。但考量醫院的調查已告一段落，相關調查報告已移送權責單位辦理，且已完成「手術室門禁管制作業指導書」之精進修訂，因此同意3位醫師恢復手術排刀。

台中榮總先前遭爆料，指神經外科內3名知名醫師包括科主任楊孟寅、鄭文郁以及醫師廖致翔，長期由不具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進手術房內為病患執刀，院方因此要求3位涉案醫師調查期間停止手術業務。

