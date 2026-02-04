快訊

讓病友知道「有人懂、有人在」 藝人唐玲秀與胞妹合照響應抗癌活動

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
知名藝人、抗癌鬥士唐玲分享與妹妹的合照並寫下「我的抗癌神隊友：妹妹」。圖／台灣癌症基金會提供
知名藝人、抗癌鬥士唐玲分享與妹妹的合照並寫下「我的抗癌神隊友：妹妹」。圖／台灣癌症基金會提供

每年2月4日為世界癌症日，癌症為全球主要死因之一，我國也不例外，最新癌症登記顯示，112年國內癌症新發生人數，高達13萬8051人，每3分48秒就有1人罹癌。台灣癌症基金會發起臉書社群串連活動，邀全台民眾用「一張照片＋一句話」分享生命中的抗癌神隊友。曾罹癌症的藝人唐玲分享與胞妹合照，寫下「妹妹治療時守護我，工作時陪伴我，重生後成為我最可靠的執行智囊好幫手。」

台灣癌症基金會執行長張文震表示，當癌症逐漸成為需要長期共處的慢性病，「活下來」不再是唯一目標，如何在治療、家庭、工作、經濟壓力之間找到平衡、維持心理穩定與生活功能，正是癌友能否走得長遠的關鍵，隨著篩檢及治療進步，全癌症五年存活率已提升至63%，癌友需求也從「治療」擴大為「癌後生活」的全方位照護。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，治療能延長生命，陪伴能撐住生活，抗癌不是一個人的戰爭，而是一群人的團隊合作，一名響應活動的癌症病人分享，化療最難熬的不是身體不舒服，而是那種回到家、突然覺得世界安靜到可怕的孤單，直到有人每次都陪他走到電梯口，只說一句「明天再一起撐」，他才知道，陪伴是一種力量。

蔡麗娟指出，這些看似平凡的支持，正是癌友建立「心理社會韌性」的重要來源，而所謂心理社會韌性，指的是癌友在疾病與治療的衝擊下，仍能在支持系統陪伴下逐步穩住情緒、維持生活功能並重新找回與社會的連結。這股力量不只來自醫療，更來自陪伴、理解、以及被好好接住的過程。

「台癌附設晴嶼心理諮商所」所長張維宏本身也是淋巴癌病友，亦分享與太太、女兒的合照，並寫下，「透過你眼中的快樂，找到讓我穿越困境的力量。」台癌表示，除癌友外，病友家人、醫療人員、朋友、照顧者等，均可投稿響應，盼藉由低門檻、溫暖且易擴散方式，讓更多人理解，癌症照護不只有醫療，更需要陪伴與認同；每一個微小的支持，都可能成為癌友走下去的關鍵力量。

蔡麗娟強調，癌症並非少數人的課題，而是每個家庭都可能面對的生命議題，支持系統的建立需要全民共同響應。此次行動不只是社群活動，更希望促成一個社會共識，讓陪伴成為抗癌的一部分，讓支持系統被看見、被肯定，也讓更多癌友與家庭在困難時刻知道「有人懂、有人在」。

世界癌症日FB活動：#我的神隊友

粉專貼文連結：https://www.facebook.com/share/p/1ZHZNnP93C/

癌症 癌友 社會韌性
