中榮案翻版！高雄博田國際診所也爆廠商動刀 衛福部要求衛生局調查中

台中榮總代刀案持續延燒，有媒體接獲爆料，高雄博田國際醫院也爆出廠商代刀，該院院長謝榮豪替患者開腰椎間盤手術，不過被拍到在旁邊疑似把玩醫療器材，而交由醫材廠商代刀，且時間長達30分鐘。對此衛福部醫事司副司長劉玉菁回應，今已發函要求高雄市衛生局請他們盡速來展開收集資料及相關調查作業，後續將依照蒐證內容依法處分。現階段仍優先將全國一體適用的手術式指引擬定完成。

劉玉菁說明，將會循著中榮案模式調查，今已發函給高雄市衛生局請他們盡速來展開收集資料及相關調查作業，將依照蒐證內容依法處分。

劉玉菁說，若查明確有非醫師、無相關執業資格者實際執行手術行為，即已構成密醫，因涉及刑事，將依《醫師法》第28條處分，最重可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

劉玉菁表示，醫院也要負相關的責任，除個人責任外，醫療機構本身亦難辭其咎。依《醫療法》第108條規定，醫療機構若容留密醫執行醫療業務，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並視違規科別，處以1個月以上、1年以下停業處分；情節重大者，最嚴重可廢止其開業執照。

劉玉菁說，除了交由檢方調查外，也將啟動評鑑重點項目即時追蹤輔導，將於最快時間內安排並調查出爐。

至於1個月內報出2起廠商代刀事件，是否會啟動全國醫院相關調查，劉玉菁表示，現階段會優先盡快的先把全國一體適用的手術式指引擬定。不過針對全國醫院普查，在效益上比較沒有足夠人力來做，主要還是讓醫院可以專心做醫療服務，但針對行政管理上，只要有任何的醫院，出現相關報導或接獲檢舉時，一定會以最快速度的進行查處了解。