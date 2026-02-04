甘藷需求變大 擠進稻米轉作雜糧前3大作物

快訊

中央社／ 台北4日電

近年來，愈來愈多人注重養生，以甘藷替代米食，需求量變大，因稻米生產過剩，農業部也鼓勵稻米轉種雜糧，甘藷是排名第3的作物。

農業部長陳駿季日前到雲林縣，考察甘藷契作集團產區運作及利用甘藷開發的多元加工產品。

農糧署簡報，近年受國人飲食習慣改變影響，愈來愈多人注重養生，在攝取澱粉時，以甘藷取代米食，而目前國內甘藷年需求量是23萬公噸，供給量不足，民國113年的甘藷產量21.8萬公噸。

農糧署統計，100年時，台灣進口292公噸甘藷，114年增加到2142公噸，主要來自越南及日本。

因台灣稻米產量供過於求，農業部鼓勵種稻農民，在一期稻收割後，不種二期稻並轉作雜糧，114年轉種雜糧的面積有2905公頃，甘藷占239公頃，排名第3，次於大豆及蕎麥，希望能有更多具耕作潛力的土地轉而生產甘藷，逐步穩固市場產銷平衡。

另農糧署於109年輔農民成立甘藷產業策略聯盟，開發多元加工產品，並透智慧化系統降低成本，111年推動產銷履歷契作面積達1720公頃，112年、113年持續成長，114年2200公頃。

雲林縣瓊埔合作農場是台灣具規模的甘藷集團產區，參與契作農友有250人，契作面積350公頃，年產量約7200公噸，除了生鮮甘藷外，研發多元工產品，包括：地瓜脆片、沖泡飲品、地瓜粿、冰烤地瓜、地瓜香鬆等，以「阿甘薯叔」打響品牌，不但在國內受歡迎，還外銷到日本、韓國、馬來西亞、泰國，114年還進軍到紐西蘭及澳洲。

瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益說，台灣近5成甘藷生產來自雲林，其中水林鄉更有甘藷故鄉之稱，現在甘藷產業成立策略聯盟，加上政府鼓勵轉作雜糧，甘藷產業集團經營更有競爭力。

地瓜 農業部 農糧署
