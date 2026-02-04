台北國際書展登場！信誼打造「閱讀森林」 文化部長李遠親訪猛按讚

2026台北國際書展登場，文化部長李遠今(4日)來到信誼台北國際書展「閱讀森林」展區，愛不釋手的買了信誼8本經典圖畫書與最新出版的2組桌遊，同時也向信誼董事長張杏如致謝，肯定信誼對台灣繪本創作鼓勵與閱讀推廣的貢獻。

信誼在台北國際書展為親子規劃3大主題互動區、10場故事派對活動。「閱讀森林」提供一處能放慢腳步，專心共讀、遊戲與陪伴的溫柔空間，讓孩子進入展區前便能感受「在閱讀中收集陽光、顏色和文字」的能量；大師五味太郎的遊戲世界，以全新繪本玩具邀請親子體驗從繪本走出來的遊戲，成為全世界五味太郎粉絲中，首先嘗鮮的幸運讀者。

今天(4日)傍晚，文化部人文司長楊婷媜陪同李遠部長拜訪信誼展區，一方面與張杏如董事長交換台灣繪本推廣的經驗，一方面讚許信誼在兒童閱讀與遊戲推廣上不斷推陳出新。看見圖畫書大師李歐．李奧尼（Leo Lionni）的經典作品《田鼠阿佛》角色，延伸《一寸蟲》的自然意象的四米高主視覺，立刻購買大師6本書套裝《李歐･李奧尼智慧寓言》套書；看到信誼最新出版的桌遊《永續大亨-減碳大富翁》及五味太郎繪本桌遊，更是立即結帳，當然也沒錯過信誼幼兒文學獎陳致元獲獎好書《小魚散步》、岩村和朗《愛思考的青蛙》。

信誼在書展期間每天都有故事活動。本周六下午2點即將上場的是長期為兒童說故事的「水獺媽媽巧巧話」，蘇巧慧立委將親自為孩子現場說演《山左大力士》和朋友們的有趣故事，這也是水獺媽媽書展的唯一場說故事活動，作者楊子葦也會到現場舉辦簽書會。《好忙的除夕》作者翁藝珊，《超級無敵多隻小豬和大野狼》的作者也是國際知名作家大衛･卡利等都會陸續到信誼展區和讀者見面並簽書。

此外，展期內信誼規劃三大主題互動區、每日安排故事活動、三場簽書會外，同步推出社群分享活動，邀請讀者在展區拍照上傳到個人FB、IG，標註「#國際書展我在信誼A624」便可獲得限量繪本金句小卡乙張。信誼也在書展推出多項優惠活動，包括全場單件79折、5件7折，桌遊紅綠配兩件69折、滿額送等等優惠，歡迎讀者到A624信誼展區選購。

信誼展場：捷運信義線1號出口，由 17 或 18 號入口入場，A624信誼攤位。

信誼2026台北國際書展活動 報名：https://pse.is/8ndwqk

●文化部李遠部長童書區書單

《小魚散步》/信誼出版

《李歐･李奧尼智慧寓言》套書6本/上誼出版

《愛思考的青蛙》/上誼出版

《永續大亨-減碳大富翁》/信誼出版

《多了哪一片拼圖書》五味太郎繪本桌遊/和誼創新出版

前任國家圖書館館長曾淑賢(右)與立委陳培瑜也拜訪展場。圖／信誼基金會提供

李遠部長對信誼IP豆豆偶十分好奇並親手感受其魅力。圖／信誼基金會提供