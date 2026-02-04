台北國際書展第2天 李遠持續逛「一直買」

2026台北國際書展邁入展期第2天，文化部長李遠今天持續赴書展報到，實踐諾言「一直結帳買書」，總共買了31件圖書共1萬4488元，以實際行動挺出版。

身為作家的李遠表示，「照例我今年還是不會有自己的書單」，因為穿過展覽場的走道，從左到右、從前到後，幾乎每家出版社都出過他的書，為了不要得罪過去的老闆，還是不要公布書單，「我只要沿著走廊一直結帳、買單以報答出版社便好」。

對於不公布書單，但出版業界喊話「部長可以公布發票金額」，李遠也大方回應公布第2天的消費金額，其中愛孫的他更不忘幫孫子挑了1套桌遊、1套有聲書及數本繪本。

李遠除了以實際買書力挺出版業，並祝福今年在春節前辦理的台北國際書展，能讓出版業「提早迎接今年一整年出版產業的豐收和榮景」。

李遠承諾，文化部會推出一連串的政策，加大資源，協助創作者、出版社、書店蓬勃發展。