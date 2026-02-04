快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

一個月爆2起醫院代刀案 衛福部啟動調查速訂指引

中央社／ 台北4日電

台中榮總涉代刀案爭議未歇，不到一個月時間，又傳出高雄博田醫院也涉讓無照廠商執刀。衛福部今天表示，已發函衛生局啟動調查，並將儘速完成全國一體適用的手術室指引。

台中榮總遭爆涉讓無照廠商上手術台執刀，全案遭移送地檢署偵辦，有媒體今天報導高雄博田醫院也涉無照廠商代刀行為，還附上一段主刀的院長悠哉坐在旁邊玩醫材的影片，形同中榮案翻版。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁晚間接受媒體聯訪，強調只要有任何醫院被檢舉，都會以最快速度查處。

劉玉菁說，衛福部今天已發函高雄市衛生局，進行資料蒐集跟調查的作業，「蒐證到哪裡、就處分到哪裡」，若有資料顯示涉及「醫師法」中的密醫罪，由於屬刑事罪，將移送給檢調單位。

劉玉菁指出，衛福部接下來也會啟動醫院評鑑的再次重點評鑑，比照台中榮總處理模式，前往該醫院重新審視手術房等相關規範。

接連有醫院發生相同情事，對於要不要進行全台醫院的大清查，劉玉菁坦言，全國醫院普查 不但效益上不好，衛生局也不見得有這樣的人力，同時不希望對醫院有太多打擾，但行政管理上，只要有任何一家醫院被檢舉，都會以最快速度去查處，衛福部接下來也會盡快研訂出全國適用的手術室指引。

衛生局 台中榮總 手術
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

醫院評鑑改革4年改6年 朝落實評鑑日常化方向邁進

廠商進手術室台中榮總三名醫師記申誡 衛福部：醫師是資優生很丟臉

中榮無照廠商執刀案 院內調查報告尚未提交 衛福部：明天是最後期限

春節連假長達9天 衛福部推「壅塞監測指標」防堵急診塞爆

相關新聞

影／高雄博田醫院爆代刀爭議 衛生局認定違法開罰50萬、廠商移送法辦

高雄博田國際醫院爆出廠商代刀爭議，該院謝姓院長在脊椎手術過程中，不僅醫材廠商人員全程在場，一度刷手進入手術台無菌區操作手...

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台...

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

長照3.0全面升級，針對已聘有外籍看護的家庭，新增社區式照顧補助，能使用「日間照顧中心」或「家庭托顧」服務，讓照顧者獲得...

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。