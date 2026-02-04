一個月爆2起醫院代刀案 衛福部啟動調查速訂指引

台中榮總涉代刀案爭議未歇，不到一個月時間，又傳出高雄博田醫院也涉讓無照廠商執刀。衛福部今天表示，已發函衛生局啟動調查，並將儘速完成全國一體適用的手術室指引。

台中榮總遭爆涉讓無照廠商上手術台執刀，全案遭移送地檢署偵辦，有媒體今天報導高雄博田醫院也涉無照廠商代刀行為，還附上一段主刀的院長悠哉坐在旁邊玩醫材的影片，形同中榮案翻版。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁晚間接受媒體聯訪，強調只要有任何醫院被檢舉，都會以最快速度查處。

劉玉菁說，衛福部今天已發函高雄市衛生局，進行資料蒐集跟調查的作業，「蒐證到哪裡、就處分到哪裡」，若有資料顯示涉及「醫師法」中的密醫罪，由於屬刑事罪，將移送給檢調單位。

劉玉菁指出，衛福部接下來也會啟動醫院評鑑的再次重點評鑑，比照台中榮總處理模式，前往該醫院重新審視手術房等相關規範。

接連有醫院發生相同情事，對於要不要進行全台醫院的大清查，劉玉菁坦言，全國醫院普查 不但效益上不好，衛生局也不見得有這樣的人力，同時不希望對醫院有太多打擾，但行政管理上，只要有任何一家醫院被檢舉，都會以最快速度去查處，衛福部接下來也會盡快研訂出全國適用的手術室指引。