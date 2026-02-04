文化部為繪本新秀找伯樂 台北書展首辦出版媒合會

文化部首度於台北國際書展辦理的「繪本及圖文書創作新秀媒合會」，30位繪本新秀齊聚台北世貿一館2樓黃沙龍，並與多家出版社交流，期盼為作品找到新的機會。

文化部長李遠特別出席這項盛會，為30位獲選者加油打氣，並期待在不久未來的台北國際書展上，看到這些繪本新秀的創作成為大家爭相購買的暢銷書。

李遠致詞表示，他就任文化部長後發現文化部有文學、漫畫等各項補助，唯獨缺少了繪本這塊拼圖，他很快就提出一整套繪本創作、培力、推廣行銷計畫。李遠說，繪本雖然最晚起步，但是在極短時間完成整套體系建立，就是希望讓繪本加速扮演「讓全世界看見台灣」的角色。

針對繪本新秀，李遠說：「重點不是給他錢，而是給他一套課程。」

首屆繪本新秀獎勵共920人報名，最終錄取30名，自去年4月起，即展開為期1年由6位專業導師陪伴、同學互相學習的過程，除了最基礎的創作，還要學習編輯、行銷、國際趨勢了解，並且說出自己的故事，獲得出版機會等。

30位創作者中，至今已有江易珊「不行，還不行」已正式出版並在書展販售，6位獲得出版社確定簽約、6位洽談簽約作品中。其中有1位新秀更獲得美國大型出版社欣賞，有望在台灣之前就先在美國出版；創作新秀黃翊「貪玩的母雞小白」繪本插畫，更從數千位創作者中被選上參與「2026年波隆那插畫展」。

今日媒合會，文化部特別邀請創作已至成熟階段的15位創作者，以及15位出版相關領域專業人士出席。李遠說，希望15位創作者能順利地獲得15位伯樂賞識。

笑稱自己是超級推銷員的李遠更向出版界喊話，「你們要趕快搶，因為下一屆30位新秀的創作馬上又將出現。」