紐航罷工影響出團 品保：旅行業得變更行程

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
圖為紐西蘭航空客機。聯合報系資料照片／記者黃仲明攝影
紐西蘭航空公司因廣體客艙組員罷工，現已確認工會將執行罷工行動兩天，並訂於紐西蘭時間本月12日凌晨00:01起至13日晚間23:59間進行。品保協會今表示，受影響的團體，旅行業得變更旅程；增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。契約無法履行時，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

目前台北奧克蘭航線預計受影響之班次為2月12日 NZ77 AKL-TPE航班取消；2/14 NZ78 TPE-AKL 航班取消。

由於罷工屬於不可抗力又事發突然，且遇農曆春節旅遊旺季，各航段機票差不多客滿，品保協會仍請各大旅行社盡量協助處理。

品保指出，2/12 AKL-TPE紐西蘭回程航班取消造成回程 須更改航班，依照國外旅遊定型化契約應記載事項第二十點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程進行時，旅行業得變更旅程；其所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

2/14 TPE-AKL去程航班取消，改訂其他替代航班，讓行程盡量不受影響，並依照國外旅遊定型化契約應記載事項第二十點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程、交通、食宿或遊覽項目等履行時，為維護旅遊團體之安全及利益，旅行業得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；其因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

無法改訂其他替代航班而導致行程取消，請依照國外旅遊定型化契約應記載事項第十四點， 因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。 前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

航班 罷工
相關新聞

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台...

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

長照3.0全面升級，針對已聘有外籍看護的家庭，新增社區式照顧補助，能使用「日間照顧中心」或「家庭托顧」服務，讓照顧者獲得...

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

台北國際書展於3日到8日於台北世界貿易中心展覽一館登場，北市文化局首屆「寫台北」書獎，並由市長蔣萬安頒發獎金50萬元。同...

