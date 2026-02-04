紐航罷工影響出團 品保：旅行業得變更行程

紐西蘭航空公司因廣體客艙組員罷工，現已確認工會將執行罷工行動兩天，並訂於紐西蘭時間本月12日凌晨00:01起至13日晚間23:59間進行。品保協會今表示，受影響的團體，旅行業得變更旅程；增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。契約無法履行時，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

目前台北奧克蘭航線預計受影響之班次為2月12日 NZ77 AKL-TPE航班取消；2/14 NZ78 TPE-AKL 航班取消。

由於罷工屬於不可抗力又事發突然，且遇農曆春節旅遊旺季，各航段機票差不多客滿，品保協會仍請各大旅行社盡量協助處理。

品保指出，2/12 AKL-TPE紐西蘭回程航班取消造成回程 須更改航班，依照國外旅遊定型化契約應記載事項第二十點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程進行時，旅行業得變更旅程；其所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

2/14 TPE-AKL去程航班取消，改訂其他替代航班，讓行程盡量不受影響，並依照國外旅遊定型化契約應記載事項第二十點，旅遊中因不可抗力或不可歸責於旅行業之事由，致無法依預定之旅程、交通、食宿或遊覽項目等履行時，為維護旅遊團體之安全及利益，旅行業得變更旅程、遊覽項目或更換食宿、旅程；其因此所增加之費用，不得向旅客收取，所減少之費用，應退還旅客。

無法改訂其他替代航班而導致行程取消，請依照國外旅遊定型化契約應記載事項第十四點， 因不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。 前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。