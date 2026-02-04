快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

駕艙機車最快下半年開放 業者盼明確規範

中央社／ 台北4日電
交通部4日表示擬開放三輪機車（駕艙機車），最快今年下半年開放。極智移動（Lean Mobility）指出，今年在台首發微型電動車產品。圖／中央社（Lean Mobility提供）
交通部4日表示擬開放三輪機車（駕艙機車），最快今年下半年開放。極智移動（Lean Mobility）指出，今年在台首發微型電動車產品。圖／中央社（Lean Mobility提供）

交通部今天表示最快下半年開放駕艙機車，台灣機車業者表示，樂觀看待政策開放，宏佳騰期盼具體明確規範相關法規和實際上路細節；三陽工業表示持續關注相關法規進程與市場需求，評估不同產品型態在台灣市場的可行性。

Gogoro回覆記者提問表示，不排斥電動車的各種可能，如有新消息會再對外公布。

展望駕艙機車市場，宏佳騰接受記者電訪表示，樂觀看待駕艙機車開放政策，落實後可提供消費者另一種選擇，後續期盼具體明確規範定義相關法規和實際上路細節。

宏佳騰說明，先前已開發並推出三輪機車，銷售至歐洲、美國及東南亞市場，在台灣也有部分銷售實績。

三陽工業回覆記者詢問指出，隨著交通政策逐步接軌國際，對於駕艙機車市場發展持審慎樂觀態度。

三陽表示，將持續關注相關法規進程與市場需求，並評估不同產品型態在台灣市場的可行性。

至於是否導入駕艙機車、推出時程與售價規劃，三陽表示，仍需待整體法規明朗及內部評估完成後，再對外說明。

產業人士評估，一般三輪機車在台灣市場平均售價，大約在新台幣20萬元區間。

產業人士分析，駕艙機車須具備封閉式車室設計，並非以燃油或是電動化動力定義，廠商開發駕艙機車車體設計和動力規劃，多以一般汽車架構做為參考依據，這也是為什麼交通部規範駕艙機車駕駛資格，仍需有小型車以上駕照的原因。

交通部表示，擬開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車，但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

清境、日月潭、紫南宮春節預估湧車潮 注意塞車尖峰

交通部擬開放駕艙機車 駕駛需有小型車駕照

學霸遭丟包台64線亡 交通部：車隊、叫車平台不能互推責任

三陽增持五鼎股權

相關新聞

影／高雄博田醫院爆代刀爭議 衛生局認定違法開罰50萬、廠商移送法辦

高雄博田國際醫院爆出廠商代刀爭議，該院謝姓院長在脊椎手術過程中，不僅醫材廠商人員全程在場，一度刷手進入手術台無菌區操作手...

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台...

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

長照3.0全面升級，針對已聘有外籍看護的家庭，新增社區式照顧補助，能使用「日間照顧中心」或「家庭托顧」服務，讓照顧者獲得...

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。