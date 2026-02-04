駕艙機車最快下半年開放 業者盼明確規範

交通部今天表示最快下半年開放駕艙機車，台灣機車業者表示，樂觀看待政策開放，宏佳騰期盼具體明確規範相關法規和實際上路細節；三陽工業表示持續關注相關法規進程與市場需求，評估不同產品型態在台灣市場的可行性。

Gogoro回覆記者提問表示，不排斥電動車的各種可能，如有新消息會再對外公布。

展望駕艙機車市場，宏佳騰接受記者電訪表示，樂觀看待駕艙機車開放政策，落實後可提供消費者另一種選擇，後續期盼具體明確規範定義相關法規和實際上路細節。

宏佳騰說明，先前已開發並推出三輪機車，銷售至歐洲、美國及東南亞市場，在台灣也有部分銷售實績。

三陽工業回覆記者詢問指出，隨著交通政策逐步接軌國際，對於駕艙機車市場發展持審慎樂觀態度。

三陽表示，將持續關注相關法規進程與市場需求，並評估不同產品型態在台灣市場的可行性。

至於是否導入駕艙機車、推出時程與售價規劃，三陽表示，仍需待整體法規明朗及內部評估完成後，再對外說明。

產業人士評估，一般三輪機車在台灣市場平均售價，大約在新台幣20萬元區間。

產業人士分析，駕艙機車須具備封閉式車室設計，並非以燃油或是電動化動力定義，廠商開發駕艙機車車體設計和動力規劃，多以一般汽車架構做為參考依據，這也是為什麼交通部規範駕艙機車駕駛資格，仍需有小型車以上駕照的原因。

交通部表示，擬開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車，但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。