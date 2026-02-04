長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

長照3.0全面升級，針對已聘有外籍看護的家庭，新增社區式照顧補助，能使用「日間照顧中心」或「家庭托顧」服務，讓照顧者獲得喘息與支持。但是，使用方式讓民眾搞不清楚，甚至覺得當需要喘息服務時，還要請個管師到家中評估，申請服務根本緩不濟急。

衛福部表示，聘僱外籍看護工的家庭，原有長照2.0制度下可申請「喘息服務」次數、時數，在長照3.0制度下完全未改變，若家庭照顧者需要休息仍可申請長照喘息服務，倘外籍看護工請假亦可申請勞動部之短期替代照顧服務。費用補助方面，每年長照喘息服務再加上短期替代照顧服務額度為12萬120元，平均每月1萬10元可提供聘僱外看家庭使用。

聘僱外籍看護的家庭在長照3.0政策下是「放寬限制、增加選項」，能享有更多元的照顧資源，原有長照2.0的「照顧及專業服務」30%額度使用彈性再擴大適用範圍。衛福部指出，自114年9月1日起，可將額度運用於「日間照顧」與「家庭托顧」等社區式長照服務，讓長輩增加社會互動。

勞動部為提升外看照顧品質、熟悉及增進照顧技巧，已補助地方政府辦理到宅指導計畫，安排專業人員、通譯人員免費到宅服務，一對一指導外看基本照護技巧，以提升照顧效能。

長照3.0醫療銜接長照不中斷，衛福部已透過提高醫院獎勵金模式，鼓勵醫院參與出備銜接長照服務計畫，於院內發掘長照個案，並於出院前完成長照需要等級評估、簡易照顧計畫及長照服務媒合，確保個案返家後可儘速取得長照服務。

實際成效方面，民眾出院後銜接長照服務的平均天數，已由106年平均51天，大幅縮短至113年平均約4天，並以115年達成平均2天為目標，逐年逐步邁向出院當日即可銜接長照，以進一步減輕家庭照顧者負擔。

衛福部重申，長照3.0在既有制度基礎上擴充服務彈性、強化支持體系，並未刪減任何既有長照服務或福利，聘僱外籍看護也能使用。