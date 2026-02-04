無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台大醫院收治的病人吳同學，他17歲時確診白血病，主治醫師盧孟佑說，病人母親因父親接受西醫治療仍癌逝，原先抗拒西醫治療，後續雖接受化療及骨髓移植，仍不幸復發，他申請使用，輸注要價819萬藥物當天，他還躺在床上查學測成績。

吳同學在因頭昏、暈眩等症狀久未緩解，反而日益加劇，前往醫院檢查，2021年確診急性淋巴性白血病，並開始接受化療，後續他從高中休學，因母親抗拒西醫治療，一度將他獨留醫院治療，獨自面對化療、標靶、手術等治療方式。即使如此，他對治療仍持正向態度，且未放棄生涯發展，在病況允許時，在病榻中拿出教科書苦讀。

盧孟佑說，病人父親接受西醫治療，仍因癌症病逝，母親十分反對常規治療，後續雖接受化療、骨髓移植等治療，仍不幸復發，正好趕上健保將CAR-T納入給付，他成為全台第一位接受CAR-T治療的白血病患者。

CAR-T免疫細胞治療流程，需自病患體內取出T細胞，經實驗室分離、濃縮且冷凍後，以專機送至藥廠實驗室改造後，全程冷鏈送回台灣，在衛福部核可的醫學中心執行藥品回輸，以靜脈注射方式將解凍後的藥品注入病人體內。

吳同學在升學年紀罹病，回輸CAR-T細胞當天，學測成績出爐，他躺在病床上邊接受逾8百萬藥物輸注，邊查詢學測成績，結果他順利考上台大。盧孟佑說，他目前已是大二學生，他病情控制穩定，目前在門診規律追蹤。

癌症希望基金會董事靳秀麗說，身為心理師，她發現癌症病人最大心理狀態挑戰，是擔心高昂藥費拖垮家中經濟，財務負擔引發病人焦慮，甚至讓部分患者放棄治療、不願存活，失去對未來的希望，CAR-T治療納入健保給付，讓一度面臨崩解的家庭重建希望，讓病人負擔不起藥物的悲歌不再重演。