快訊

女兒遭踹頭住院…網紅「柚子醫師」控學校要求被害人道歉 校方回應

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

最冷時間點曝光！周末連凍3天低溫探9度 恐達寒流強度

聽新聞
0:00 / 0:00

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。圖為醫療人員自冷凍設備中取出CAR-T細胞。本報資料照片
衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。圖為醫療人員自冷凍設備中取出CAR-T細胞。本報資料照片

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台大醫院收治的病人吳同學，他17歲時確診白血病，主治醫師盧孟佑說，病人母親因父親接受西醫治療仍癌逝，原先抗拒西醫治療，後續雖接受化療及骨髓移植，仍不幸復發，他申請使用，輸注要價819萬藥物當天，他還躺在床上查學測成績。

吳同學在因頭昏、暈眩等症狀久未緩解，反而日益加劇，前往醫院檢查，2021年確診急性淋巴性白血病，並開始接受化療，後續他從高中休學，因母親抗拒西醫治療，一度將他獨留醫院治療，獨自面對化療、標靶、手術等治療方式。即使如此，他對治療仍持正向態度，且未放棄生涯發展，在病況允許時，在病榻中拿出教科書苦讀。

盧孟佑說，病人父親接受西醫治療，仍因癌症病逝，母親十分反對常規治療，後續雖接受化療、骨髓移植等治療，仍不幸復發，正好趕上健保將CAR-T納入給付，他成為全台第一位接受CAR-T治療的白血病患者。

CAR-T免疫細胞治療流程，需自病患體內取出T細胞，經實驗室分離、濃縮且冷凍後，以專機送至藥廠實驗室改造後，全程冷鏈送回台灣，在衛福部核可的醫學中心執行藥品回輸，以靜脈注射方式將解凍後的藥品注入病人體內。

吳同學在升學年紀罹病，回輸CAR-T細胞當天，學測成績出爐，他躺在病床上邊接受逾8百萬藥物輸注，邊查詢學測成績，結果他順利考上台大。盧孟佑說，他目前已是大二學生，他病情控制穩定，目前在門診規律追蹤。

癌症希望基金會董事靳秀麗說，身為心理師，她發現癌症病人最大心理狀態挑戰，是擔心高昂藥費拖垮家中經濟，財務負擔引發病人焦慮，甚至讓部分患者放棄治療、不願存活，失去對未來的希望，CAR-T治療納入健保給付，讓一度面臨崩解的家庭重建希望，讓病人負擔不起藥物的悲歌不再重演。

病人 患者 健保署
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

即時短評／南苗市場傷警案 高風險再犯個案社安網「漏」接？有待補破

每劑逾8百萬⋯給付2年近百人受惠 衛福部擬提前白血病患CAR-T用藥時機

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

南苗市場持刀拒捕男7年前也曾持刀砍病友 量刑1年4個月監護3年

相關新聞

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

無畏疾病考上台大！CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台...

長照喘息服務核心不變 衛福部：聘僱外籍看護也能使用

長照3.0全面升級，針對已聘有外籍看護的家庭，新增社區式照顧補助，能使用「日間照顧中心」或「家庭托顧」服務，讓照顧者獲得...

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

台北國際書展於3日到8日於台北世界貿易中心展覽一館登場，北市文化局首屆「寫台北」書獎，並由市長蔣萬安頒發獎金50萬元。同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。