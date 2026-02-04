Booking.com公布2026「旅客評分卓越獎」 馬公市入榜全球最好客城市

2026年全球旅遊規模持續擴大，旅遊呈現日益多元的發展趨勢。線上旅遊平台Booking.com 4日正式公布2026年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards）。透過全球旅客超過3.7億筆經過驗證的評語，表揚在世界各地持續提供卓越旅宿服務的合作夥伴。今年獲獎規模寫下歷史新頁，表揚全球221個國家、逾181萬名旅遊夥伴。義大利連續九年蟬聯全球獲獎數之冠。台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚的文化底蘊與熱情的海島魅力，強勢入榜「全球最好客城市」。

2026全球最好客城市則包括義大利蒙特普齊亞諾、台灣澎湖縣馬公市、阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯、英國哈羅蓋特、美國德州弗雷德里克斯堡。

2026年「全球最好客城市」榜單中，義大利蒙特普齊亞諾以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名，旅人可漫步石板街道、品嚐托斯卡尼經典紅酒，並感受當地居民延續至今的慢活生活文化；台灣澎湖縣馬公市融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景，旅人可體驗離島漁村文化、品嚐海鮮與在地小吃，澎湖國際海上花火節更吸引各地旅客前來，在璀璨煙火與海灣夜色中感受離島特有的熱情魅力；阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯坐落於安第斯山麓與湖泊環繞之間，結合戶外探險、滑雪與湖畔度假氛圍，展現巴塔哥尼亞地區親近自然的生活方式；英國哈羅蓋特則以花園景觀與典雅的維多利亞式建築聞名，悠閒的下午茶文化更為城市增添濃厚英式風情；而美國德州弗雷德里克斯堡」融合德國移民歷史、特色小鎮街區與丘陵酒莊文化，在南方熱情氛圍中展現獨特的多元文化魅力。

Booking.com 同步揭曉 2026 年全球最好客目的地包括墨西哥中部高原的伊達爾戈州，加拿大紐芬蘭與拉布拉多省，西班牙納瓦拉，美國愛達荷州，印度喜馬偕爾邦等地。