Booking.com公布2026「旅客評分卓越獎」 馬公市入榜全球最好客城市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
線上旅遊平台Booking.com 4日公布2026年「旅客評分卓越獎」。圖／路透社資料照
2026年全球旅遊規模持續擴大，旅遊呈現日益多元的發展趨勢。線上旅遊平台Booking.com 4日正式公布2026年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards）。透過全球旅客超過3.7億筆經過驗證的評語，表揚在世界各地持續提供卓越旅宿服務的合作夥伴。今年獲獎規模寫下歷史新頁，表揚全球221個國家、逾181萬名旅遊夥伴。義大利連續九年蟬聯全球獲獎數之冠。台灣澎湖縣「馬公市」憑藉深厚的文化底蘊與熱情的海島魅力，強勢入榜「全球最好客城市」。

2026全球最好客城市則包括義大利蒙特普齊亞諾、台灣澎湖縣馬公市、阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯、英國哈羅蓋特、美國德州弗雷德里克斯堡。

2026年「全球最好客城市」榜單中，義大利蒙特普齊亞諾以保存完整的中世紀城鎮風貌聞名，旅人可漫步石板街道、品嚐托斯卡尼經典紅酒，並感受當地居民延續至今的慢活生活文化；台灣澎湖縣馬公市融合熱鬧老街、百年古廟與迷人海景，旅人可體驗離島漁村文化、品嚐海鮮與在地小吃，澎湖國際海上花火節更吸引各地旅客前來，在璀璨煙火與海灣夜色中感受離島特有的熱情魅力；阿根廷聖馬丁德洛斯安第斯坐落於安第斯山麓與湖泊環繞之間，結合戶外探險、滑雪與湖畔度假氛圍，展現巴塔哥尼亞地區親近自然的生活方式；英國哈羅蓋特則以花園景觀與典雅的維多利亞式建築聞名，悠閒的下午茶文化更為城市增添濃厚英式風情；而美國德州弗雷德里克斯堡」融合德國移民歷史、特色小鎮街區與丘陵酒莊文化，在南方熱情氛圍中展現獨特的多元文化魅力。

Booking.com 同步揭曉 2026 年全球最好客目的地包括墨西哥中部高原的伊達爾戈州，加拿大紐芬蘭與拉布拉多省，西班牙納瓦拉，美國愛達荷州，印度喜馬偕爾邦等地。

馬公 觀光
相關新聞

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

台北國際書展於3日到8日於台北世界貿易中心展覽一館登場，北市文化局首屆「寫台北」書獎，並由市長蔣萬安頒發獎金50萬元。同...

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。

無畏疾病考上台大 CAR-T首例兒癌個案 邊輸注8百萬藥劑、邊查學測成績

衛福部健保署112年起將白血病CAR-T免疫細胞治療納入給付，治療成效用於兒童急性淋巴性白血病患者最佳。首例受惠患者為台...

