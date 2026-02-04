快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

聽新聞
0:00 / 0:00

春節掃除、出遊慎防破傷風！傷口感染若不即時就醫 致死率恐達9成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
農曆春節即將到來，民眾家中大掃除、親友聚會出遊，萬一不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險中。記者翁唯真／攝影
農曆春節即將到來，民眾家中大掃除、親友聚會出遊，萬一不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險中。記者翁唯真／攝影

春節將來臨，大掃除期間不慎受到燙傷、刀傷、穿刺傷等，恐暴露於「破傷風」風險中。醫師提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，可能受到破傷風桿菌感染，嚴重時會導致吞嚥困難、呼吸衰竭甚至有死亡風險，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗

疾管署統計，我國2025年共3例破傷風本土病例。奇美醫院院長林宏榮表示，「破傷風是民眾外傷時常見的感染症」，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。

林宏榮說，他曾收治一名台南的50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人而緊急送醫，男子最後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。

新北市健保診所協會理事長施君翰表示，破傷風桿菌為厭氧性細菌，廣泛存在於自然環境中，只要傷口形成細菌進入的管道，就可能造成感染，並非一定要是又深又大的傷口，臨床上常見民眾因騎車跌倒、輕微擦傷，自覺傷勢不重而未就醫，反而延誤破傷風預防時機。

施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，因保護力約10年，並不像新冠疫苗與流感疫苗般每年宣傳接種，所以長大成人後保護力基本上已遞減得所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。

施君翰說，台灣機車密度高，因交通事故造成的外傷相當常見，不少患者初期僅為表皮破皮或少量出血，但仍存在破傷風風險，因此醫療端通常只要評估為開放性傷口，就會建議施打破傷風疫苗作為預防。

林宏榮提醒，若民眾施打疫苗超過10年以上，免疫力會逐漸下降，一般急診醫師都會判斷並協助施打疫苗，產生免疫力，一般雖不會建議常規施打，但距離最後一劑超過10年就會建議補打，避免保護力下降後無法抵抗破傷風桿菌。

破傷風疫苗 風險 大掃除
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

桃園工廠火災減3成 春節前夕鎖定6公安隱憂總體檢

年關近 新北愛心大平台獲贈春節年菜捐弱勢家庭

義大遊樂世界《魔幻空間》啟用 估春節寒假檔期吸引62萬人次

滿漢全席端上桌 雲林良品500家出列搶攻春節送禮市場

相關新聞

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付...

細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案...

不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

台北國際書展於3日到8日於台北世界貿易中心展覽一館登場，北市文化局首屆「寫台北」書獎，並由市長蔣萬安頒發獎金50萬元。同...

瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞

近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。

周末連凍3天低溫探9度 有機會達寒流強度

氣象署表示，明天天氣穩定，預估6日白天鋒面接近，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日至9日冷空氣影響，有機會達寒流強度，由...

春節掃除、出遊慎防破傷風！傷口感染若不即時就醫 致死率恐達9成

春節將來臨，大掃除期間不慎受到燙傷、刀傷、穿刺傷等，恐暴露於「破傷風」風險中。醫師提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。