春節掃除、出遊慎防破傷風！傷口感染若不即時就醫 致死率恐達9成

春節將來臨，大掃除期間不慎受到燙傷、刀傷、穿刺傷等，恐暴露於「破傷風」風險中。醫師提醒，若外傷後出現牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等症狀，可能受到破傷風桿菌感染，嚴重時會導致吞嚥困難、呼吸衰竭甚至有死亡風險，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

疾管署統計，我國2025年共3例破傷風本土病例。奇美醫院院長林宏榮表示，「破傷風是民眾外傷時常見的感染症」，破傷風主要是破傷風桿菌的外毒素（exotoxin），透過一般外傷傷口、撕裂傷、燒傷等入侵血液而引起，其特徵為痛性肌肉收縮，包括牙關緊閉、痙攣、全身僵硬等都是典型症狀，嚴重可能併發肺栓塞、呼吸困難而有死亡風險。

林宏榮說，他曾收治一名台南的50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。而後他出現身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等症狀，嚇壞家人而緊急送醫，男子最後確診為破傷風，所幸及時治療才化解致命危機。

新北市健保診所協會理事長施君翰表示，破傷風桿菌為厭氧性細菌，廣泛存在於自然環境中，只要傷口形成細菌進入的管道，就可能造成感染，並非一定要是又深又大的傷口，臨床上常見民眾因騎車跌倒、輕微擦傷，自覺傷勢不重而未就醫，反而延誤破傷風預防時機。

施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，因保護力約10年，並不像新冠疫苗與流感疫苗般每年宣傳接種，所以長大成人後保護力基本上已遞減得所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。

施君翰說，台灣機車密度高，因交通事故造成的外傷相當常見，不少患者初期僅為表皮破皮或少量出血，但仍存在破傷風風險，因此醫療端通常只要評估為開放性傷口，就會建議施打破傷風疫苗作為預防。

林宏榮提醒，若民眾施打疫苗超過10年以上，免疫力會逐漸下降，一般急診醫師都會判斷並協助施打疫苗，產生免疫力，一般雖不會建議常規施打，但距離最後一劑超過10年就會建議補打，避免保護力下降後無法抵抗破傷風桿菌。