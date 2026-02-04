每劑逾8百萬⋯給付2年近百人受惠 衛福部擬提前白血病患CAR-T用藥時機

衛福部健保署112年11月起，將CAR-T免疫細胞治療納入健保給付，截至今年1月底，共90案例獲健保給付，每位患者平均花費819萬元，累計藥費近7.3億元。治療成效在急性淋巴性白血病最佳，病人一年整體存活率達87.5%。衛福部長石崇良說，最新國際治療指引，將CAR-T列為二線治療，國內已啟動評估，盼讓病人提早用藥。

石崇良說，健保於112年起將CAR-T納入給付，為當時健保給付最昂貴治療項目，急性淋巴性白血病、瀰漫性大細胞淋巴癌患者，在第二線化學治療及骨髓移植失敗後，有新的治療選項，因費用高昂，採健保首創的「暫時性支付」機制給付，病人用藥後搜集臨床資料評估療效，目前結果均比給付前所做臨床試驗資料更加，給付這項藥物可減輕病人經濟負擔，並帶來療效。

近期已有第二代CAR-T治療在台灣取得藥品許可證。石崇良指出，該藥物已申請健保給付，衛福部正積極評估，此外，國際治療指引，已將CAR-T從現行第三線治療，提前至第二線治療使用，也就是與骨髓移植同等地位，病人不必再等骨髓移植失敗才進行CAR-T治療，衛福部將參考國際指引及專家意見，綜合評估藥品價格及成本效益，研擬是否提前用藥時機。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，血癌病人復發後經標準治療及骨髓移植，僅約3成病人5年後可順利存活，急性淋巴性白血病患者多為未成年兒少，承受高強度化療「對兒少很傷」」；瀰漫性大B細胞淋巴癌病人多為成人，傳統治療五年存活率僅10%，這些病人使用CAR-T治療，可增強病人自身免疫系統，攻擊癌細胞取得療效。

中華民國血液及骨髓移植學會持續追蹤病人使用CAR-T後治療成效，理事長葉士芃說，CAR-T細胞治療用於國內急性淋巴性白血病治療，一年整體存活率為87.5%，也使用傳統治療病人，增加10.4%，也高於國際治療成效的77.1%；用於治療另一項適應症瀰漫性大B細胞淋巴瘤，成效也比傳統治療高16%，比率達64.2%。