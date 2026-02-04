快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

中央社／ 台北4日電
財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元），有幸運兒最低花6元支付Uber Eats外送費就抱回千萬元，最高則是花5913元於COSTCO買物品，中了千萬獎金。

財政部賦稅署署長宋秀玲於記者會說明，114年11、12月期統一發票特別獎（1000萬元）中獎號碼為97023797，特獎（200萬元）中獎號碼為00507588，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為17張及20張。

檢視財政部賦稅署今天公布的中獎清冊，本期17張特別獎中，有10張中獎發票消費金額不到100元；消費金額最低的1張發票，是由Uber Eats開出的6元外送費發票。

另外，有幸運兒花11元租借共享機車GoShare，在台中市南屯區精誠路的統一超商花23元買食品，以及在高雄市前金區中正四路上的小北百貨購買45元米酒，均抱回千萬元。

17張特別獎中消費金額最高的1張發票，由台北市內湖區舊宗路的COSTCO開出，購買品項為櫻桃、外套等物品，金額共5913元。

財政部說明，本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主共有115位，獎金合計超過2億3440萬元，對中其他獎項的獎金達32億8911萬餘元；另在115名中獎得主，有85名使用載具儲存雲端發票。

財政部提醒，本期中獎統一發票領獎期間為115年2月6日至115年5月5日，中獎人可於期間內領獎。民眾使用載具儲存雲端發票，且若於開獎前未印出電子發票證明聯，除可對雲端發票專屬獎號碼，亦可對統一發票號碼獎中獎號碼，有雙重對獎機會，但如果同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼，僅能領取1個獎項。

財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，開出17張特別獎（新台幣1000萬元）。圖／截自財政部官網
財政部今天公布民國114年11、12月期統一發票中獎清冊，圖為特獎200萬元詳細資訊。圖／截自財政部官網
統一發票 財政部
