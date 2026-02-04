駕艙機車下半年開放 微型電動車首發售價估逾31萬元
交通部擬最快於今年下半年開放三輪機車（駕艙機車），極智移動（Lean Mobility）今天表示，已將台灣定位為首發市場，預計今年在台灣上市推出第1代微型電動車產品。
產業人士分析，Lean Mobility去年已推出企業版微型電動車，單輛售價約新台幣31.8萬元，預期LeanMobility今年規畫推出的個人版微型電動車，售價可能高於企業版。
交通部規劃最快下半年開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），積極耕耘微型電動車市場的Lean Mobility對中央社記者表示，已經把台灣定位成首發市場，Lean3將是品牌推出的第1代微型電動車產品，預計今年正式在台灣上市。
根據資料，Lean Mobility成立於2022年，是由前豐田總工程師谷中壯弘創立的台日合作新創企業，獲Tech Sphere Investments董事長楊涵淳重視。
Lean Mobility說明，2025年6月已在日本愛知縣豐田市設立總部，台灣子公司負責運用在地供應鏈生產，日本豐田市研發中心專注開發產品與技術，形成「日本研發、台灣生產、全球銷售」的三大據點運作體系。
交通部擬於今年開放駕艙機車，規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。
