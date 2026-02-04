不藏私！蔣萬安書展27本書單公開 台灣感性、黃仁勳傳入列

台北國際書展於3日到8日於台北世界貿易中心展覽一館登場，北市文化局首屆「寫台北」書獎，並由市長蔣萬安頒發獎金50萬元。同時，他也開出27本書單現場購買。

首屆「寫台北」年度書獎繼1月26日公布得獎作品由舒國治的「我與吃飯」奪得後，蔣萬安頒發獎金50萬元、10萬元給予出版社有鹿文化。蔣萬安說，台北國際書展是北市年度的文化盛事，更感謝書展基金會長期用心規畫，也因為有書展的關係，舉辦了「寫台北」年度書獎的想法。

另外，文化局也在去年12月底發表新書「藏身臺北：找一處懂你的城市角落」，同步於書展亮相，該書為「台北文化小旅行」計畫的深度紀錄，收錄100處代表台北多樣風貌與精神底蘊的文化點。蔣萬安說，旅行不一定得遠行或被既定行程框架所定義，只要暫時離開原本的生活節奏、放慢腳步，就能在城市裡完成一趟屬於自己的小旅行。

他也說，無論是河濱散步、山區步道，或是在咖啡店、書店短暫停留，都是與城市重新對話的方式，也正呼應本書「WALK INTO」的核心精神——不是走得多遠，而是走進城市深處、靜心感受。

蔣萬安會後也與文化局長蔡詩萍現場購書，並且到泰國主題館，並與泰國商務處李佩佩處長、泰國出版商暨書商協會，同時到聯經出版、大塊文化，台北書展基金會執行長涂文貞全程陪同，

蔣萬安27本書單包含：

1. 《台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景》。作者：水瓶子等。 2. 《樹可能記得（枝葉繁茂版）》。作者：Ballboss；繪者Ballboss。 3.《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》。作者：野島剛；譯者：鄭天恩。 4.《失控的焦慮世代》。作者：強納森‧海德特 Jonathan Haidt。 5. 《怎麼辦，怎麼辦呢？》。作者：幾米。 6.《無盡之愛：站在總統身後的那對夫婦，與他們親歷的60年代白宮風雲》。作者：桃莉絲．基恩斯．古德溫 Doris Kearns Goodwin。 7. 《2050科技與商業藍圖—未來學家凱文・凱利預言10000天後的世界》。作者：凱文．凱利（Kevin Kelly）、吳晨。 8.《從邊緣到核心：台灣半導體如何成為世界的心臟》。作者：史欽泰、陳添枝、吳淑敏。 9.《10歲開始學AI》。作者：羅絲．霍爾、瑞秋．佛斯。 10.《臺灣影形力──六個尋找電影的跨域影像藝術》。作者：孫松榮。 11.《這裡不簡單1-3套書：1.不簡單的棒球場2.不簡單的國際機場3.不簡單的歌劇院》。企劃：小木馬編輯部；文：黃健琪、王致凱，吳子平、張家榮。 12.《基礎建設全圖解：秒懂STEM！160張精緻彩圖、50組關鍵詞，掌握超厲害人造設施的運作原理》。作者：格雷迪．希爾豪斯（Grady Hillhouse）。 13. 《新加坡大戰略—小國的政治、經濟和戰略之道》。作者：洪清源。 14.《日花閃爍：台語的美麗詞彙&一百首詩》。作者：溫若喬。 15. 《十年一覺電影夢：李安傳（經典新版）》。作者：張靚蓓。 16.《共同知識》。作者：史迪芬．平克(Steven Pinker)。 17.《繼承經濟》。作者：伊麗莎．菲爾比(Eliza Filby)。 18.《地圖即政治？》。作者：威廉．藍金(William Rankin)。 19. 《皮諾丘木偶奇遇記》。作者：卡洛．科洛迪 Carlo Collodi。 20. 《到得了的地方：臺北西城的故事和感動》。作者：李鼎。 21.《生成式AI教室：看圖就懂，超實用操作指南》。作者：鈴木秀樹。 22.《黃仁勳傳：輝達創辦人如何打造全球最搶手的晶片》。作者：史帝芬．維特（Stephen Witt）。 23.《我與城市（吉本芭娜娜的半自傳）》。作者：吉本芭娜娜。 24.《怪城少女》。作者：劉思坊。 25.《我們怎麼失去的新聞江山？：一個老記者的心靈戰場》。作者：林照真。 26.《台北早餐大王：咀嚼一座城市的生活百態》。作者：真芳早餐編輯部。 27.《繁花》。作者：金宇澄。