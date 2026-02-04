賈永婕親迎彰化家扶兒登台北101 「勇敢作夢、征服心中的那座山」

台灣高鐵公司、台北101與服飾品牌NET今天攜手，邀請彰化家扶的偏鄉山區40名弱勢兒少參與「圓夢之旅」。台北101董事長賈永婕現身迎接，她鼓勵孩子，雖然不一定要像Alex一樣爬牆，但每個人心中都要有一座想要征服的山，勇敢做夢，全台灣都會幫你們。三大企業支持家扶兒搭上高鐵、登上地標建築，也獲得實質物資與愛心陪伴。

台灣高鐵提供往返彰化與台北的全額免費車票，對許多家扶兒來說，這是人生第一次踏入高鐵車站，體驗時速300公里的便捷。高鐵彰化站長李元弼表示，高鐵不只是交通工具，更是傳遞愛與關懷的橋梁，希望透過這段飛馳的旅程，讓孩子們感受到外界對他們的支持，縮短地理上的距離，也開闊對未來的想像與視野。

抵達台北後，孩子們登上台北101觀景台，特別享有專屬優惠方案，可前往89樓城市環景360與88樓風阻尼球觀賞區。孩子們站在海拔382公尺的高空，透過大片落地窗俯瞰台北盆地，興奮之情溢於言表，許多孩子首度看見壯觀的風阻尼球，留下難忘回憶。

關懷弱勢不遺餘力的NET，也為每位孩子準備了價值2000元的服飾提貨券，並出動店員協助挑選合適尺寸與喜愛款式。NET表示，希望孩子領到的不只是一件衣服，而是一個自由選擇的機會。孩子們穿上自己挑選的新衣，不僅保暖，也提升自信與自主性，感受企業界的暖心支持。