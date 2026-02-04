26歲患甲狀腺癌怕留疤 選腋下切口保外觀與嗓音

1名26歲女性確診初期甲狀腺癌，相當在意術後傷疤，擔心傳統手術影響嗓音，無法再盡情飆高音。經醫療團隊評估建議改經腋下切口，疤痕由頸部移至腋下，兼顧療效與外觀需求。

三軍總醫院耳鼻喉科部主治醫師劉紹正在診間遇到這名年輕個案，他今天在記者會分享，個案高度重視外觀保留，雖不是靠唱歌「吃飯」，但不願聲音變低沉，所幸充分評估腫瘤分期與病灶位置後，醫療團隊建議採用機械手臂甲狀腺手術，結合光纖雷射精準切除。

劉紹正說，在適當評估與專業操作下，個案機械手臂手術過程順利，術後追蹤癌症控制良好，恢復狀況穩定，因手術採腋下遠端切口設計，穿衣可遮掩，未在頸部留下明顯疤痕、生活品質沒有受影響，患者相當滿意。

劉紹正表示，甲狀腺結節與甲狀腺癌診斷率逐年提高，受術者9成是女性，甚至很多人正值花樣年華，害怕傳統手術在脖子留下長約6公分弧形疤痕，常被稱為「自殺式切口疤痕」，給患者帶來較大的心理負擔，再加上術後可能影響發音，讓靠「好聲音」維生的翻譯、歌手卻步。

劉紹正說，接受甲狀腺切除傳統手術後，有些病人可能會出現疤痕組織沾黏的情況，這會導致脖子緊繃、麻木或發音品質改變，特別是高音無法發出。因為甲狀腺後方有控制發聲的喉返神經，喉返神經像一扇自動門，若神經受到傷害「斷電」，自動門就不會動，發聲就會受到影響。

劉紹正表示，術中甲狀腺和喉返神經可能被拉扯，導致神經受損，需要數個月修復期，期間可能會感到麻木或不適；相較於傳統甲狀腺手術需頸部留下明顯切口，機械手臂術採用遠端切口設計，常見路徑有腋下、乳暈、耳後或鎖骨下，使頸部外觀幾乎不留疤痕、發音不會受影響。

劉紹正介紹現行3種甲狀腺切除術，傳統模式優點是手術時間短，缺點為傷口在明顯位置；內視鏡或機械手臂優點為傷口可以用衣服遮蔽，技巧要求度較低，可進行淋巴廓清，缺點是腫瘤超過6公分不建議採用；經口切除雖然傷口可以完全隱藏，但會造成口內疼痛，技巧要求高。

劉紹正說，甲狀腺機械手臂術並非全面取代傳統手術，是提供合適患者另一項選擇。對腫瘤體積過大、廣泛侵犯周邊組織，或曾頸部手術與放射治療患者，傳統手術仍可能是更安全方式。應由具經驗頭頸外科醫師，據病灶特性、身體條件與個人需求，量身規劃最適切方案。