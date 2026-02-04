脖子不留疤 甲狀腺「無頸部切口」手術減輕麻木、被勒緊感覺

甲狀腺結節在成人中很常見，大多數屬於良性，但結節愈大，惡性機率愈高。三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部主治醫師劉紹正表示，甲狀腺結節超過3公分，癌變機率相對較高，除了穿刺檢查，也建議開刀切除，因為結節過大，容易壓迫周圍組織，引起頸部異物感、吞嚥困難或聲音沙啞，手術切除是首選治療。

劉紹正說，甲狀腺結節是國人最常見的甲狀腺疾病之一，好發於40歲以上女性，雖然手術技術發展日趨成熟，但由於甲狀腺位於頸部，緊貼在氣管及食道前面，還有負責控制發聲的喉返神經，以及控制體內的鈣濃度的副甲狀腺，手術治療除了留疤，也擔心傷害喉返神經及副甲狀腺的併發症。

「不少患者害怕術後在頸部留下留疤，甚至擔心蟹足腫體質，疤痕愈長愈大。」劉紹正說，目前已經有經乳暈及腋下或鎖骨下的手術，以及從下唇口腔黏膜進行的經口手術，屬於「隱藏疤痕」的微創內視鏡或達文西手術，設備儀器提供高解析度3D立體視野，有助於在狹小的頸部空間中清楚辨識喉返神經與副甲狀腺等關鍵結構。

另外，有些患者進行甲狀腺手術後，主訴頸部發麻、緊繃，或唱歌時無法飆高音。劉紹正表示，這極可能是手術過程中牽拉到周邊神經，因此，新式手術除了儀容效果，在切割組織與保護喉返神經時更為精準，將聲音沙啞等併發症風險降至最低，不會再常覺得喉嚨卡卡、有異物感。

三總自去年7月開始，在達文西甲狀腺手術中，進一步導入光纖雷射，利用機械手臂高度靈活且穩定的特性，在狹窄、深層的手術環境中精準操控雷射能量。「光纖雷射的優勢就是精確性，大幅減少對周邊正常組織的傷害。」劉紹正表示，迄今已經進行超過50位達文西結合光纖雷射的個案，大幅降低對外觀的焦慮。

劉紹正分享，一名26歲女性患者，經檢查確診為初期甲狀腺癌，在充分評估腫瘤分期與病灶位置後，考量患者對癌症治療安全性與外觀保留的高度重視，醫療團隊建議採用經腋下進行達文西甲狀腺手術，並結合光纖雷射進行精準切除。術後癌症控制良好，且藏住了疤痕，提升年輕患者的自信。

除了甲狀腺結節，劉紹正提醒，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，且在女性中發生率排名第四位。甲狀腺癌具明顯遺傳傾向，若親屬有甲狀腺癌、良性結節或相關自體免疫疾病，罹癌風險高出一般人3倍，建議定期追蹤，首選為頸部超音波檢查。