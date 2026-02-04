細胞免疫治療健保給付近百例 石崇良：最快今年開放更新一代治療

快訊

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
衛福部長石崇良（中）下午出席「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會，並與健保署副署長張禹斌（左二）、中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃（右二）、中華民國血液病學會理事長柯博升（右一）、癌症希望基金會董事靳秀麗（左一）合影。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良（中）下午出席「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會，並與健保署副署長張禹斌（左二）、中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃（右二）、中華民國血液病學會理事長柯博升（右一）、癌症希望基金會董事靳秀麗（左一）合影。記者胡經周／攝影

自112年11月起，中央健康保險署正式將CAR-T細胞免疫治療納入健保給付範圍，截至今（115）年1月底，已有90例個案獲得健保給付資格，每位患者平均819萬元、總計近7.3億的藥費，全數由健保支持。中華民國血液及骨髓移植學會、中華民國血液病學會、癌症希望基金會下午共同舉辦記者會感謝全台各地醫療院所、醫護人員的付出，以及政府德政，讓患者有機會就近接受適切的治療，且無須支付高昂藥費。

衛福部長石崇良表示，112年11月健保首創暫時性給付，把CAR-T細胞免疫治療納入給付，當時是最貴的治療，提供急性淋巴性白血病（ALL）跟瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL） 的患者，於二線治療失敗，骨髓移植失敗或無法移植者，有再一次治療的機會，迄今給付超過90人，經初步資料看起來，淋巴瘤治療效果比當時的臨床實驗資料要好，對病人的經濟負擔跟癒後也有一定效果。

石崇良也拋出好消息，最快今年內，健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第二線治療就可以用得到。

衛福部長石崇良表示，最快今年內，健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第二線治療就可以用得到。記者胡經周／攝影
衛福部長石崇良表示，最快今年內，健保有望開放新一代的CAR-T細胞免疫治療，並有機會由目前的第三線治療提前至第二線治療就可以用得到。記者胡經周／攝影

