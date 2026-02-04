從張文案到台南傷人事件 精神科醫師解析兩類暴力心理差異

台南一名29歲男子疑因感情糾紛，情緒不穩，憤而持修腳皮刀，造成2人受傷，加上去年底張文隨機傷人事故，引發外界憂心是否出現模仿效應。精神科醫師提醒，若發現身邊的人近期情緒起伏劇烈、耐受度明顯下降，或曾有情緒疾患病史，應避免刺激、衝突與指責，多給予關懷與支持，必要時鼓勵其尋求專業精神醫療協助。

去年底張文於北捷台北及中山站隨機傷人，造成4死11傷，昨於台南又發生養生館師傅疑因情感因素持修皮刀傷害人，2起事件突然發生引發社會譁然。

國防醫學大學精神系教授黃三原表示，依目前報導內容，嫌犯疑因感情問題產生強烈情緒反應，事發地點又位於其工作場所，屬於在高度情緒張力下，臨時取用身邊器具行兇，屬於因情緒造成的事件。

黃三原說，張文事件事前長期策畫、針對不特定對象的隨機攻擊模式，當時外界推測其行為具備較高的計畫性，可能反映長期累積的社會不滿或心理狀態失衡。衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，兩者心理狀態與成因恐不相同，感情糾紛型暴力，多半是針對高度在乎的特定對象，與對不特定社會大眾的仇恨或攻擊，在心理動力上有所差異。

蘇柏文指出，在臨床與社會新聞中，因感情問題引發的暴力事件並不少見，「有愛才會有恨」，愛與恨本就是一體兩面。當關係出現危機、衝突升高時，原本強烈的情感依附，可能迅速轉化為憤怒與失控行為。

蘇柏文說，許多在感情中發生衝動暴力的人，未必是精神科個案，而是長期習慣隱忍、不擅長有效表達情緒與需求，表面看似平靜，內在卻累積大量挫折。一旦遭遇強烈刺激，例如分手、爭執或失去關係的恐懼，便可能出現俗稱「理智線斷掉」的瞬間失控。

至於是否屬於模仿效應，蘇柏文認為，感情衝突引發的傷害行為，在社會中長期存在，並非近期才出現，也不一定與其他社會案件有直接模仿關係。

張三原說，部分精神疾病患者在情緒不穩定時，思考容易出現扭曲，衝動控制能力下降，若再遭遇感情、工作或生活壓力，便可能引發失控行為。因此，及早辨識情緒異常、介入協助，是降低風險的重要關鍵。

蘇柏文提醒，當感情關係出現高度張力，特別是涉及分手或重大衝突時，相關當事人應避免單獨會面，降低讓自己暴露在高風險情境中的機會，同時，溝通過程中應避免曖昧不清的訊息，以免讓對方產生錯誤期待，反而加劇情緒波動。

黃三原也說，完全杜絕並不容易，但社會與周遭親友仍可提高警覺，若發現身邊的人近期情緒起伏劇烈、耐受度明顯下降，或曾有情緒疾患病史，應避免刺激、衝突與指責，多給予關懷與支持，必要時鼓勵其尋求專業精神醫療協助。且重大暴力事件的報導方式也須謹慎，避免過度渲染細節，以降低仿效效應，特別是對本就情緒脆弱或心理狀態不穩定的族群。