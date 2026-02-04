快訊

狼醫案稱「不該錯一次就廢照」 石崇良：中榮案最重醫廢照、醫院停業

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，若醫師在現場，明知卻容留非醫療人員身分者，從事醫療行為，依「醫師法」最重可廢止醫師執照，也可依規定做出停業處分等，後續處分將由衛生局執行。記者林琮恩／攝影
台中榮總醫院放任廠商進開刀房代替醫師動手術，根據「知新聞」報導，3名涉案醫師已恢復執刀。衛福部長石崇良今未正面回應是否合適，僅表示中榮院方認定已調整內部流程，因此開放醫師恢復執刀，但他強調，若醫師在現場，明知卻容留非醫療人員身分者，從事醫療行為，依「醫師法」最重可廢止醫師執照或停業，涉案醫院也可能依法被停業、限制執業範圍或罰鍰，後續處分將由衛生局執行。

近期醫師倫理議題屢次浮上枱面，石崇良日前針對台大狼醫案，提到「不該一次犯錯就廢除執照」，引發醫界討論。針對中榮案，他說明，1月28日醫事司已要求承辦醫院評鑑的醫策會，針對該院開刀房管理重新評鑑，檢討其內部標準流程（SOP），以確保不會再發生同樣案件，詳細評鑑內容，下周才會確認，衛福部會據以要求院方做出調整及改善。

石崇良強調，若業者、廠商在手術室中，直接為患者進行手術，則已涉及密醫行為，依「醫療法」醫院可能被停業、限制執業範圍或罰鍰；若有主治醫師在現場，明知而容留非醫療專業人員於手術室內，可依「醫師法」處分，最重可廢止其醫師證書，衛福部醫事司將組調查小組，會同地方衛生局一起了解真相，並由衛生局做出最終裁罰決定。

「涉及密醫案件，不只醫院有責任，醫師也有責任，不是這樣而已。」石崇良說，案發後醫事司要求中榮做出調查報告，繳交後又有報導流出，影片內容與院方調查結果疑有出入，為此才會由醫事司組成掉茶小組，進一步調查確認，並提出具體、系統性的改善作為，至於廠商違法部分，目前已由台中市政府衛生局，移送間調進行調查。

另，近期牙醫團體舉行記者會，痛批外國學歷牙醫身分在網路流竄，且資料疑似是由政府機關流出，內容包括公開揭露地方、姓名、醫療處所、科別與畢業學校等足以辨識之個人資訊。石崇良說，已請口腔健康司對此案進行了解，任何人都不該擅自公告他人個資，業務主管機關提供資訊，也須符合執行法定業務的前提，相關資訊已發文請數發部下架，避免造成危害。

