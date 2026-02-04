農夫刺傷感染破傷風 醫：傷口遭污染要小心

快訊

中央社／ 台北4日電

台南50多歲農夫在工作時不慎遭刺傷，原不以為意，後續卻因身體僵硬、嘴巴難張開甚至喘不過氣就醫，竟是感染破傷風。醫師提醒若掉入污水、傷口有遭污染，就要小心。

奇美醫院院長、台灣急診管理學會理事長林宏榮今天在衛教記者會上表示，曾收治1名台南50多歲從事農業的男子，在農地工作時不小心遭刺傷，但由於傷口不大、當下不以為意繼續工作。後來他因為身體僵硬、嘴巴難張開、痙攣甚至喘不過氣等狀況，嚇壞家人，緊急送醫，才確診為破傷風。

林宏榮說明，「破傷風桿菌」是厭氧菌，會在受傷時進入受污染的傷口，或因注射污染也造成感染，進入人體後會釋放「破傷風痙攣毒素」，導致肌肉持續收縮，造成痙攣，多在3到21天內發病，常見症狀是牙關緊閉、似笑非笑的痙笑，甚至背部肌肉強烈痙攣到使身體後彎曲呈弓形。

破傷風疫苗已經納入兒童常規接種疫苗，林宏榮說，現在已很少見個案，且因病發時傷口可能已經癒合，導致診斷困難，常被誤以為是「中邪」，因此潛在致命性可高達90%。且若送醫時已經嚴重痙攣、影響呼吸，又可能因難再插氣管內管，危及性命；但其實只要在受傷後盡快補接種疫苗，即可喚起足夠保護力。

外傷專科醫師、新北市健保診所協會理事長施君翰表示，國內民眾小時候幾乎都打過破傷風疫苗，不過其保護力約10年，長大成人保護力下降，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也攀升；因此建議若掉到泥水裡、騎車跌倒、受生鏽鐵片刺到或割傷等，有傷口感染風險者，應立即就醫評估接種疫苗需求。

林宏榮分享，自己過去在急診時，幾乎每個外傷病人，都會建議要接種。然而過去幾年間國內曾無藥可用，只有政府專案進口疫苗，民眾接種前要另簽同意書，導致臨床溝通上的困擾。

國光生技執行副總經理張哲偉指出，國光生產破傷風疫苗，生產到2015年，因應PIC/GMP國際標準上路，於2019年投入新廠建設，2023年第一季已通過衛福部食藥署GMP查廠認證及藥證展延，重新投產，並於2024年重新上市，是台灣唯一取得藥證的國產破傷風疫苗。

