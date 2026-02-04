航港局推動「海員新星培育計畫2.0」 加碼補助培訓費用最高9成

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應國內線航運人力需求及船員年齡結構老化問題，交通部航港局持續推動「海員新星培育計畫2.0」，透過大幅補助乙級船員養成訓練費用，降低進入門檻，鼓勵青年及有志轉職民眾投入航運產業，為國內海運注入穩定新血。

航港局表示，乙級船員是船舶上最基層、也是最不可或缺的實務人力，工作內容涵蓋艙面、輪機及事務等部門，包含水手、機匠、大廚及服務人員等職務。成為乙級船員不必具備航海背景，只要年滿16歲並通過體檢，即可報名參加乙級船員養成訓練班，透過完整課程培訓，取得合法船員資格並上船服務。

航港局進一步指出，「海員新星培育計畫2.0」聚焦國內線航運人力培育，對於經航商推薦或自行招募之學員，只要完成僱用意向書或簽訂僱傭契約，並順利完成乙級船員養成訓練及評估合格，即可獲得訓練費用最高9成補助，中低收入戶更可全額補助，大幅減輕學員經濟負擔，讓更多青年能安心投入培訓。

在訓練內容方面，乙級船員養成訓練班屬短期密集課程，約2至3個月完成，課程涵蓋基本安全訓練、船舶保全職責、救生艇筏及救難艇操作，以及助理級航行或輪機當值等學科與術科訓練。航港局強調，只要願意學習並配合訓練，多數學員均能順利結訓，建立實務所需的專業基礎。

就業銜接方面，航港局表示，隨著海洋觀光發展、離岸風電產業成長，以及國內線船員人力需求增加，乙級船員仍具實質就業市場。以114年為例，乙級船員訓練班結訓合格93人，其中75人順利媒合至航商任職，就業媒合率達8成，顯示制度已有效銜接訓練與就業。

航港局補充，若學員取得乙級船員資格後，短期內航商尚無立即派船需求，亦可安排岸勤工作或替補休假船員，讓新進船員提前熟悉船舶運作與團隊合作，縮短實際上船後的適應期，提升整體航安與營運穩定性。

航港局呼籲，有志投入海運產業的青年與轉職民眾，可把握「海員新星培育計畫2.0」補助資源，踴躍報名乙級船員養成訓練班。目前國內由財團法人中華航業人員訓練中心及臺北海洋科技大學訓練機構開設相關課程，相關資訊亦可上網查詢。

